Más obstáculos para no aparcar en lugares prohibidos de León

El coto impuesto por el Ayuntamiento de León al estacionamiento en lugares indebidos suma un nuevo obstáculo en el centro de la ciudad. En el triángulo que se forma en el encuentro de las calles Independencia y San Nonia, delante de la puerta del teatro Emperador, al lado de los aparcamientos reservados para el alcalde, los operarios de la empresa encargada de la señalización de viales han colocado una hilera de bolardos. Los elementos, que ya se han instalado en otras zonas de la ciudad con el fin de persuadir a los infractores en aceras y espacios prohibidos por la ordenanza de tráfico, delimitan el espacio de la isleta, a la que hasta ahora se subían los vehículos.