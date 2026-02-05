La subida de sueldos marcada por ley le cuesta al Ayuntamiento de León casi 3 M€

La traducción del Boletín Oficial del Estado (BOE) a la aritmética de la plantilla le cuesta al Ayuntamiento d e León 2.973.873,13 euros. La cifra sale de la aplicación del real decreto ley por el que se aprueban las «medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público» para los dos últimos ejercicios. Con este aval, recién ratificado en el último Pleno municipal, los trabajadores del consistorio esperan recibir en las nóminas de finales de este mes de febrero un aguinaldo en el que se suma el 2,5% de incremento, con efectos de 1 de enero de 2025, y el 1,5% para este 2026.

El acuerdo hace que la estimación final del coste de la plantilla de 2025 asciendan a 75.867.622,5 euros, conforme al documento asentado en la sesión plenaria. Dentro de esta cifra se incluyen los 1.859.455,20 euros de la subida fijada en el 2,5% sobre lo cobrado a 31 de enero de 2024, el máximo permitido, como se reseña en el real decreto, donde se especifica que «el incremento que se apruebe podrá ser igual o inferior a este porcentaje, pero no sobrepasarlo». La partida se desglosa a su vez en 1.426.018,77 euros de incremento de las retribuciones y 433.436,43 euros del aumento de las aportaciones a la Seguridad Social.

Esta subida del 2,5% se aplicará con efecto retroactivo de 1 de enero de 2025. El efecto lo notarán de un tirón los empleados públicos del Ayuntamiento de la capital leonesa en su próxima nómina. Pero el salto no se quedará en esta cifra. Las retribuciones de los trabajadores de la administración municipal engordarán con otro 1,5% sobre lo que deberían haber cobrado a 31 de diciembre de 2025. A mayores, «si la variación del IPC en el año 2026 es igual o superior al 1,5%», en el primer trimestre de 2027 recibirán otro «incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5%», como apunta el real decreto ley.

El añadido al capítulo de personal asciende a 1.114.417,93 euros: 849.703,72 euros de subida de las retribuciones y 264.714,20 euros por los pagos a mayores que deberá desembolsar el consistorio en la caja de la Seguridad Social. Aunque esta revisión no redunda en que se aumente el coste del pasado año. Incluso con el incremento del 1,5% añadido, el capítulo de personal estimado se queda en 74.408.946,44 euros, de acuerdo a la documentación aprobada. No se trata de un error de cálculo, sino del efecto derivado de las jubilaciones y las bajas sin cubrir, además de las privatizaciones de servicios: una suma de circunstancias que hacen que en la actualidad los efectivos reales los 1.600, pese a que la última plantilla aprobada recoge un total de 2.057 plazas, de las cuales 834 corresponden a funcionarios, 1.040 a laborales, 164 a fijos discontinuos y 25 a eventuales dependientes de los grupos políticos.