Un canalón de Azabacherías causa la alarma

La caída de un canalón de la calle Azabacherías provocó ayer la intervención de los bomberos y la Policía Local, sin que hubiera que registrar incidencias afortunadamente, más allá del susto para los viandantes. Los hechos se produjeron en torno a la hora de la sobremesa, en parte causada la incidencia por la humedad derivada de las condiciones de la climatología.

Una vez que el elemento sobrante fue retirado y que se constató la seguridad de la zona, volvió la normalidad al área. En cualquier caso, se mantiene la vigilancia en la zona, para prevenir problemas y salvaguardar la integridad de la ciudadanía.