El acceso a El Cueto de San Miguel suma una trampa de agua a los baches y gravilla

'Laguna' que cruza el vial de acceso a la urbanización de El Cueto de San Miguel del Camino.DL

Lo que debería ser una carretera segura para las 350 familias que residen en la urbanización de El Cueto se ha convertido, tras las últimas lluvias y el deshielo, en una prolongación de la negligencia institucional.

El vial, que alcanza los 1.145 metros de altitud en el punto más elevado de San Miguel del Camino, ha vuelto a quedar sepultado bajo grandes balsas de agua que ocultan un firme inexistente, donde el aglomerado ha dejado paso a una gravilla que actúa como una pista de patinaje para los vehículos.

La presidenta de los vecinos ha dado la voz de alarma ante una situación que ya no es solo "complicada", sino crítica. El cocktáil de curvas, pendientes y un asfalto desintegrado ha provocado ya dos accidentes graves en la última semana.

Un suceso que ha colmado la paciencia de una comunidad que se siente "abandonada a su suerte" en lo alto de la loma.

Un contrato de 600.000 euros en el aire

La ruina de este vial no es solo meteorológica, sino administrativa. En 2019, la Diputación adjudicó el arreglo del firme por casi 600.000 euros a la empresa Coysa, e incluso contrató la dirección de obra en 2020.

Sin embargo, tras el proceso de expropiaciones realizado por el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen, las máquinas nunca llegaron. Un "plantón" en el acto de replanteo en julio de 2020 dejó la obra en un limbo legal que aún hoy colea en los despachos.

La pelota de la responsabilidad salta de una institución a otra mientras el agua sube. En la Diputación se asegura que Intervención frenó en su día el gasto al considerar que el vial no forma parte de la red provincial de carreteras, a pesar de que la licitación fue aprobada por unanimidad en su día.

El Ayuntamiento de Valverde defiende en cambio que el municipio carece de recursos y que la institución provincial debe cumplir lo aprobado, llegando a interponer reclamaciones por responsabilidad patrimonial y peticiones de transparencia para aclarar posibles irregularidades.

Y los vecinos vuelven a advertir que si el abandono de este acceso —que suma dos décadas de baches y promesas incumplidas— termina en tragedia, los residentes llevarán a los responsables ante la justicia. De momento, solo les queda navegar entre balsas de agua y esperar que la próxima curva no sea la definitiva.