San Andrés del Rabanedo se queda sin la OPE de 2025 que preveía tres barrenderos

El Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo, que se frotaba ya las manos con la incorporación a la plantilla de tres barrenderos y varios auxiliares, se ha encontrado de bruces con la realidad financiera del municipio, que ha bloqueado el acceso a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de 2025, donde se iban a proveer esos puestos.

Según se expuso en el pleno del pasado jueves, el interventor emitió un informe negativo sobre la posibilidad de acudir a la OPE porque el gasto que suponen esas plazas choca frontalmente con las restricciones del Plan de Ajuste al que está sometido San Andrés desde 2012. Lo que se traduce en un nuevo varapalo a la gestión de servicios básicos, porque el Ayuntamiento no podrá llevar adelante, de momento, los empleos que ya pensaba incorporar y deja al equipo de Gobierno con menos margen de maniobra para reforzar el área más tensionada del Ayuntamiento.

Según Intervención, la incorporación de este personal no cuenta con el encaje financiero necesario dentro de la actual estabilidad presupuestaria, lo que obliga a congelar las contrataciones de forma inmediata.

Lo que sí ha podido sumar son 20 nuevos trabajadores temporales dentro del programa EmpleaCyL. Son ocho jardineros, diez barrenderos y dos conserjes, que prestarán servicio durante seis meses en el mantenimiento de espacios públicos, la limpieza viaria y la atención en edificios municipales.

El proceso de selección de ese personal se llevó a cabo en instalaciones municipales los días 13 y 14 de enero con tres plazas reservadas para personas con discapacidad.

Empleacyl cuenta con una subvención de 226.000 euros de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo. Desde el equipo de Gobierno se destaca la importancia de este programa, que no solo contribuye a la mejora de los servicios municipales, sino que también favorece la inserción laboral. En el pleno también se indicó que, al menos, dentro del conjunto de averías que han afectado al servicio de limpieza, uno de los camiones vuelve a las calles tras pasar la ITV que tenía prevista el pasado viernes. Y en marzo se pondrán en marcha los programas mixtos de formación y empleo con 20 plazas.