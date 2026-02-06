El Incibe recupera el proyecto para levantar una tercera torre en León y acoger al Centro Estrada

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha solicitado a Patrimonio del Estado recuperar la titularidad de la parcela en la que, según el proyecto inicial de 2007, se construiría una tercera torre para completar un complejo de edificios destinados a los servicios de lo que entonces nació como el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunidación (Inteco). El instituto ubicado en La Lastra ultima los trámites para construir la segunda torre, un proyecto largamente perseguido y que ya ha obtenido los permisos municipales y trámites del Colegio de Arquitectos, por lo que la licitación se llevará a cabo en breve.

El Incibe recupera así la previsión inicial de construir tres edificios, en los que albergar no sólo los nuevos proyectos que ya están en marcha (como el Laboratorio o el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil); sino el Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Estrada), que ocupa una nave alquilada en el Polígono Industrial de Onzonilla. La crisis económica de 2008 y los recortes presupuestarios llevaron a renunciar a construir una de las tres torres para este centro de la Dirección General de Tráfico, que ahora negocia ubicarse por fin en el espacio del instituto de ciberseguridad. Así lo han tratado el director general del Incibe, Félix Barrio, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Aláiz y la dirección del Centro Estrada, que estudian incluso la posibilidad de compartir espacio en la segunda torre para unificar los servicios. La intención del Incibe es que las dos torres que completarán el complejo inmobiliario se desarrollen ya, para que los 400 trabajadores del centro de tramitación de denuncias de Tráfico puedan acceder cuanto antes a unas instalaciones con mejores dotaciones tecnológicas. Una situación que además permitiría compartir costes a los dos organismos, dependientes de los ministerios de Interior y Transformación Digital. De concretarse la propuesta, los edificios del Incibe en la capital leonesa reunirían a más de 1.200 expertos de los dos ministerios, que trabajarían presencialmente en las instalaciones. De la tercera torre sólo se construyeron los cimientos y garajes, y ahora el objetivo es completar la construcción del edificio tecnológico tal y como fue concebida inicialmente por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, y que las restricciones presupuestarias a consecuencia de la Gran Recesión relegaron. Ahora Barrio impulsa recuperar aquel proyecto inicial en colaboración con el Ministerio del Interior, no sólo para acoger al servicio de gestión de multas, sino para dotar de más espacios y tecnología a los nuevos departamentos de ciberseguridad y criminalística de la Guardia Civil y las fuerzas de seguridad. Además de los proyectos que el Incibe desarrolla tanto a nivel internacional como en colaboración con el programa Diana de la Otan.

El equipo de investigación digital forense de la Guardia Civil desembarca en el Incibe El Servicio de Criminalística de la Guardia Civil (Secrim), una unidad de investigadores forenses, técnicos y científicos, que cuentan con las más avanzadas técnicas, equipos y procedimientos de investigación para el esclarecimiento de los delitos, desembarca también en las instalaciones del Incibe con seis puestos, que cuentan con un espacio específico para realizar análisis de investigación forense digital en el Laboratorio del Incibe. El instituto refuerza las capacidades tecnológicas a disposición de este servicio avanzado, que depende directamente del general jefe de Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, Miguel Sánchez Guerrero. Los investigadores disponen así de tecnologías avanzadas en materia de criminalística digital para realizar investigaciones las 24 horas del día. El Secrim se suma así a la Cibercomandancia de la Guardia Civil, una unidad específica creada hace unos meses y que ya trabaja desde el Incibe. La semana pasada se amplió el número de agentes especializados en cibercrimen que componen esta unidad, que supera ya los 65 efectivos. La actividad de este departamento se refuerza con un oficial de enlace permanente de la Dirección General de la Policía, que se suma a los oficiales de enlace de la Guarcia Civil y la Oficina de Coordinación en Ciberseguridad que trabajan ya en los edificios del Incibe. El equipo de criminalística de la Guardia Civil cuenta desde ahora con unas instalaciones específicas en la sede del instituto, en los que llevan a cabo análisis de investigación forente digital para los que utilizan también el Laboratorio del Incibe. Tienen disponibles tecnologías avanzadas para realizar investigaciones las 24 horas del día. El Secrim es En abril pasado firmó un acuerdo con el Incibe para formar a 6.000 agentes en materia de ciberseguridad.