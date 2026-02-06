La huelga de maquinistas sigue activa: conoce cómo serán los servicios mínimos y qué trenes no circularán

Comités de empresa del Grupo Renfe y Adif se concentran frente al Ministerio de Trnasportes para exigir responsabilidades que garanticen la seguridad.JAVIER LIZÓN

La huelga de los maquinistas de Renfe y otras operadoras ferroviarias, convocada principalmente por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (Semaf) se mantiene para los días 9, 10 y 11 de febrero de 2026. El paro responde a la exigencia de un cambio estructural en materia de seguridad ferroviaria tras los recientes accidentes mortales en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que causaron fallecimientos entre maquinistas y usuarios, y pusieron en evidencia problemas en la infraestructura y protocolos de seguridad.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha establecido servicios mínimos obligatorios para garantizar la movilidad esencial durante las tres jornadas (de 00:00 a 23:59 h cada día). Estos mínimos afectan a Renfe (Alta Velocidad, Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías), así como a operadoras privadas como Ouigo e Iryo en alta velocidad, y empresas de mercancías.

Servicios mínimos establecidos

Alta Velocidad y Larga Distancia (AVE, Avlo, Alvia, etc., incluyendo Renfe, Ouigo e Iryo): 73 % de los servicios habituales. Esto implica que aproximadamente el 27 % de estos trenes se suprimirán.

Media Distancia (incluyendo Regionales y Regional Exprés): 65 % de los servicios.

Cercanías y Rodalies: en general: 65 % en horas punta (normalmente franjas de mayor demanda, como 6:00-9:30 y 17:00-20:.0) y 50% en el resto del día.

En Cataluña (Rodalies gestionadas por la Generalitat): 66% en horas punta y 33% en horas valle.

Mercancías: 21 % de los servicios (el porcentaje más bajo, priorizando el transporte de pasajeros).

En total, según datos de Renfe, se suprimirán alrededor de 955 trenes solo en su operador (272 de Alta Velocidad/Larga Distancia y 683 de Media Distancia), aunque el impacto global en la red será mayor al afectar a todas las compañías.

Los viajeros con billetes de trenes suprimidos podrán solicitar reembolso o cambio sin coste. El impacto será notable en corredores como Madrid-Barcelona, Madrid-Sevilla, Barcelona-Sevilla y otros de Larga Distancia, así como en Cercanías de grandes ciudades. La huelga afecta a todo el sistema ferroviario nacional y busca presionar por mejoras urgentes en seguridad, protocolos y mantenimiento de la infraestructura. Las negociaciones entre sindicatos y el Ministerio (con Óscar Puente al frente) continúan, pero por ahora los paros se mantienen.