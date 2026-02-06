La militares de León se van Alemania con la Otan

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Las unidades del Ejército de Tierra que participan en el ejercicio Steadfast Dart 26, entre ellas un grupo del Mando de Artillería de Campaña de León, han comenzado los movimientos para su despliegue en Alemania, donde se desarrollan este año las maniobras internacionales entre el 12 y el 25 de febrero.

El Ejército de Tierra contribuye al dominio terrestre (Mando Componente Terreste – LCC) de la Allied Reaction Force con la Brigada “Almogávares” VI de Paracaidistas, que aporta a la brigada italiana un batallón de infantería, una batería de artillería antiaérea Mistral con capacidad de integración en el sistema Natinams (Nato Integrated Air and Missile Defense System), una batería de artillería de campaña de la Base Conde de Gazola, una compañía de zapadores y una unidad logística como elemento de apoyo nacional.

Con ellas, las fuerzas aeromóviles del Ejército de Tierra aportan al batallón de helicópteros italiano una unidad compuesta por dos aeronaves NH90.

El Mando de Operaciones Especiales contribuye con personal de apoyo al cuartel general del Mando Componente de Operaciones Especiales, además de una unidad de transmisiones con refuerzo de personal de la Armada y del Ejército del Aire y del Espacio, un Grupo Terrestre de Operaciones Especiales, una unidad de apoyo logístico al cuartel general de operaciones especiales y una unidad de helicópteros compuesta por dos aeronaves tipo Cougar, además de una unidad de apoyo al despliegue.

La proyección de las unidades a la zona del ejercicio implica un despliegue nacional hacia los puertos de embarque (Cartagena y Santander), y un despliegue estratégico que combina transporte terrestre, marítimo y aéreo, tanto civil como militar que incluye el buque logístico del Ejército de Tierra Ysabel.

Una vez en Alemania, las unidades comenzarán su fase de recepción, concentración y movimiento a vanguardia, en la que las unidades se trasladarán al campo de maniobras de Trauen y Hohne, que irá seguida de una fase de integración en los diferentes agrupamientos.

El ejercicio internacional concluirá con un Distinguished Visitors Day el 20 de febrero en Bergen. Tras él, las unidades españolas integradas en el mando componente terrestre continuarán su adiestramiento en Alemania participando en el ejercicio Quadriga 26 -un ejercicio del ejército alemán- durante otros cuatro días, seguido de un ejercicio español programado en el centro de adiestramiento de Hohne hasta los primeros días de marzo.

Comenzará entonces el repliegue estratégico hasta las bases de origen.

En términos numéricos, alrededor de 750 militares, 230 vehículos y 25 contenedores con material y equipo del Ejército de Tierra participarán en el ejercicio, que está programado por el Supreme Headquarters Allied Powers Europe y dirigido por el Joint Force Command Brunssum y tiene como finalidad el adiestramiento del planeamiento y la ejecución del despliegue operativo de la ARF 25 como fuerza de entrada inicial en un escenario multidominio.