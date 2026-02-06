Abre al tráfico la rotonda de la N-120 en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible finalizó y puso en servicio hoy las obras de mejora de la intersección del acceso a Trobajo del Camino en la carretera N-120, situada en el municipio de San Andrés de Rabanedo, en la provincia de León. La actuación contó con una inversión de 1,3 millones de euros, financiados con los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La intervención tuvo como objetivo la mejora de la seguridad vial de vehículos y peatones en esta intersección, situada en el kilómetro 308,1 de la carretera. Para ello, se transformó la anterior glorieta partida por una nueva glorieta completa, que, además, incluye un nuevo acceso desde el polígono industrial ubicado al sur de la infraestructura.

Asimismo, se construyeron aceras perimetrales a los viales y pasos de peatones en los diferentes ramales de acceso a la glorieta y se acondicionó la prolongación de la avenida de Quintana, dotándola de una acera lateral para dar continuidad al recorrido peatonal.