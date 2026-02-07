La cirugía veterinaria más puntera da otro salto en la ULE

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Campus de Vegazana ha sido estos días el epicentro de la cirugía veterinaria en un encuentro organizado por la Sociedad Española de Cirugía Veterinaria que ha contado con élite mundial de esta especialidad para abordar las técnicas de última generación. Un encuentro con más de 300 profesionales para tratar técnicas como la artroscopia, la laparoscopia o la cirugía mínimamente invasiva o el apoyo del diagnóstico por imagen, la impresión 3D personalizada y el uso de equipamientos punteros.