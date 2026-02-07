Anomalías en el vórtice polar: ¿Por qué su velocidad y forma desafían los libros de texto?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En pleno febrero de 2026, mientras Europa se prepara para una ola de frío ártico sin precedentes, los meteorólogos observan con asombro un fenómeno que está reescribiendo las reglas de la meteorología invernal. El vórtice polar, ese vasto remolino de aire frío que gira sobre el Polo Norte, presenta anomalías en su velocidad y forma que no coinciden con las descripciones clásicas de los manuales académicos. Lo que solía ser un anillo estable y circular se ha transformado en una estructura elongada, dividida en lóbulos, con vientos que se desaceleran o incluso invierten su dirección, desafiando décadas de conocimiento establecido.

Este evento no es solo una curiosidad científica: está directamente ligado a un colapso inminente del vórtice, provocado por un calentamiento estratosférico repentino (SSW, por sus siglas en inglés), que podría extender el frío hasta la primavera temprana en regiones como Escandinavia, Europa central y los Países Bálticos. ￼ Según pronósticos del Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio (ECMWF), el vórtice se ha “estirado al máximo” y dividido en dos núcleos principales, uno sobre Norteamérica y otro sobre el norte de Europa, permitiendo que masas de aire ártico se desplacen hacia latitudes más bajas.

¿Qué es el vórtice polar y por qué ahora es “anómalo”?

El vórtice polar es un sistema de vientos circumpolares que se forma en la estratosfera ártica durante el invierno, actuando como una barrera que confina el aire frío en las regiones polares. En condiciones normales, gira a velocidades altas –hasta 200 km/h– en sentido contrario a las agujas del reloj, manteniendo una forma simétrica y circular, tal como se describe en los textos meteorológicos clásicos de los años 70 y 80. ￼ Sin embargo, en febrero de 2026, las observaciones satelitales muestran un vórtice “elongado” y “fracturado”, con una velocidad que disminuye drásticamente debido a ondas atmosféricas que lo deforman.

Expertos como los del sitio Severe Weather Europe señalan que este colapso es “excepcionalmente fuerte”, con aumentos de temperatura en la estratosfera de hasta 50°C en cuestión de días, lo que revierte los vientos zonales y divide el vórtice en lóbulos irregulares.

“La configuración parece ‘inclinada’ o ‘desequilibrada’ en comparación con los círculos suaves que verías en un libro de texto”, explica un análisis reciente, destacando cómo estos cambios exponen fallos en los modelos climáticos tradicionales.

Una imagen satelital capturada recientemente ilustra esta deformación: el vórtice aparece estirado sobre el hemisferio norte, con contornos irregulares que desafían la simetría esperada.

El rol del cambio climático y factores inesperados

¿Por qué este vórtice de 2026 desafía los libros de texto? La respuesta radica en la influencia creciente del cambio climático, que debilita la estabilidad del vórtice al alterar patrones como la Oscilación Quasi-Bienal (QBO), actualmente en fase oriental, lo que favorece disrupciones periódicas. Meteorólogos advierten que el calentamiento global acelera estos eventos SSW, haciendo que el vórtice sea más propenso a colapsos prematuros y formas irregulares, algo no contemplado en modelos antiguos que asumían un clima más estable.

En redes sociales como X, expertos como Ryan Maue han alertado sobre “lóbulos masivos” que podrían traer frío brutal reminiscentes de los años 70, mientras que Ventusky describe un vórtice “distorsionado y dividido” que permite intrusiones de aire frío en Europa. “El vórtice polar se ha partido y un lóbulo estará sobre el norte de Europa, sumergiéndonos en temperaturas extremadamente frías durante la mayor parte de febrero”, comparte un usuario, reflejando la preocupación general.

Impactos en Europa: De la teoría al caos real

Estas anomalías no se quedan en la estratosfera. El colapso del vórtice está pronosticado para mediados de febrero, liberando pulsos de frío que podrían alternar con deshielos breves, generando “latigazos climáticos” con riesgos de inundaciones, interrupciones en el transporte y picos en la demanda energética. En Francia y Alemania, por ejemplo, se esperan heladas que amenacen viñedos y cultivos, mientras que en el este de Europa, como en Ucrania, el frío podría agravar crisis humanitarias.

Un mapa de anomalías de geopotencial resalta cómo el vórtice deformado dirige corrientes frías hacia el continente.

Hacia un nuevo entendimiento meteorológico

Este febrero de 2026 podría marcar un punto de inflexión en la ciencia climática. Como indican análisis hemisféricos, estos eventos obligan a actualizar los “libros de texto” para incorporar la imprevisibilidad inducida por el cambio climático. Mientras Europa se abriga, la comunidad científica observa: ¿es este el nuevo normal, o solo el comienzo de inviernos más caóticos? Las respuestas podrían llegar con las próximas olas de frío, pero una cosa es clara: el vórtice polar ya no es el que conocíamos.