Desierto el concurso para cuidar al perro de la Policía Local de León en vacaciones

El concurso para el cuidado de del perro de la Policía Local de León durante las vacaciones de su guía ha quedado desierto por falta de plicas. El Ayuntamiento de León pagaba 25 euros diarios a la empresa que quisiera adjudicárselo, pero impone una serie de condiciones especialmente estrictas para garantizar el bienestar del animal, que en caso de verse alterado, conlleva importantes multas. Por ejemplo, cada día de retraso en las urgencias veterinarias, está penalizado con 150 euros de sanción.

La Sección Canina del Cuerpo de Policía Local (Secan), cuenta en la actualidad con un perro y un agente guía, que es quien durante todo el año se hace cargo de su cuidado, «de forma que durante los periodos vacacionales de los que disfruta el cuidador, surge la necesidad de trasladar al perro a una residencia canina donde pueda recibir la atención y cuidados necesarios», explicaba la memoria que justificaba la contratación. Ahora habrá que sacar a concurso una segunda licitación, en otras condiciones.

Por el retraso en acudir a una urgencia veterinaria, se fijaban en el anterior piego multas de 150,00 € por día. Por no respetar la dieta o tratamientos prescritos, 100,00 € diarios. Por negligencia o condiciones que afecten a la salud del perro, el 50% del precio total.Tienen rutinas estrictas de ejercicio, alimentación y descanso.

Las condiciones exigían una residencia canina profesional que garantizara rutinas adecuadas para el perro, que eviten el estrés por separación o cambios bruscos de entorno y tengan personal capacitado. No las hay.

Ahora será necesario convocar un nuevo concurso para tratar de prestar el servicio en otras condiciones