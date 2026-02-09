El Hospital de León busca constructora para la REA: las ofertas se cierran el día 9

El Hospital de León entra en una semana decisiva para su modernización estructural. Este lunes, 9 de febrero, concluye el plazo para que las empresas constructoras presenten sus ofertas para la ampliación de la Unidad de Reanimación (REA), un proyecto licitado por la Consejería de Sanidad con un presupuesto de 6.305.991 euros.

Esta intervención no es una obra aislada, sino el primer movimiento de un complejo «efecto dominó» sanitario. El objetivo final de la Junta es ampliar la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), pero para ello es necesario que la REA se mude primero de su ubicación actual a una nueva zona con mayor capacidad.De hecho la nueva Reanimación se ubicará en el nivel +1 del Ala Sur. El proyecto contempla pasar de los 12 puestos actuales a 20 camas de última generación. De ellas, 16 se distribuirán en dos grandes salas de ocho boxes, mientras que las 4 restantes serán boxes aislados, diseñados específicamente para pacientes infectocontagiosos o inmunodeprimidos, una lección aprendida tras la gestión de la pandemia.La maquinaria administrativa de Sacyl prevé que, una vez adjudicados los trabajos esta primavera, previsiblemente, el plazo de ejecución sea de 18 meses. Sin embargo, la logística es delicada ya que exige una mudanza previa. Para desplazar la REA, se debe adecuar primero la zona de soportales del edificio de Gerencia, borrar sus 42 plazas de aparcamiento y reconvertir ese espacio en parte del inmueble para trasladar ahí las consultas de Endocrinología y Alergología. Una vez liberado el espacio en el Ala Sur, comenzará la obra de 6,3 millones.

Cuando la REA se traslade a sus nuevas dependencias (previsiblemente a finales de 2027), el hueco que deje libre será el que se reforme para que la UCI crezca de 16 a 28 camas.Con esta licitación, León empieza a desbloquear una de sus mayores carencias asistenciales, proyectando un horizonte para 2029 en el que el Hospital cuente con una de las áreas críticas más potentes de la Comunidad, adaptada a los nuevos estándares de seguridad y tecnología médica.

Con esta inversión, se gana capacidad asistencial y adaptada a las exigencias de la medicina post-pandemia. El nuevo diseño de la REA prioriza los circuitos estancos y una mayor separación entre puestos, lo que reducirá los riesgos de infecciones cruzadas y permitirá una monitorización más constante y tecnificada. El Hospital iniciará una transformación por fases que cambiará la fisionomía de su área de críticos, el «corazón» de la actividad quirúrgica del complejo.

Un proyecto en tres fases para blindar la UCI y que funcione en 2029 La modernización del complejo hospitalario leonés no se limita a una reforma puntual, sino que obedece a un cronograma de «efecto dominó» diseñado para no interrumpir la actividad asistencial. El plan se divide en tres hitos críticos.La Fase 1 constituye el primer movimiento y pasa por el traslado de las consultas de Endocrinología y Alergología. Actualmente situadas en el Ala Sur, se reubicarán en la Planta 0 de nueva construcción, aprovechando la zona de los soportales del edificio de Gerencia para ganar accesibilidad.La Fase 2 se iniciará una vez despejado el espacio en el Nivel +1. Entonces comenzará la construcción de la nueva zona de Reanimación. Con un presupuesto de 6,3 millones de euros, esta unidad ganará capacidad y tecnología, siendo la pieza necesaria para liberar el actual área de críticos. La Fase 3 se activará con la REA mudada a sus nuevas instalaciones, ya que el hueco que deja libre permitirá la ampliación definitiva de la UCI, que crecerá de las 16 camas actuales hasta las 28 plazas. El calendarioLa hoja de ruta que maneja la Consejería de Sanidad prevé que la adjudicación y firma del acta de replanteo se produzca esta primavera de 2026, dando inicio oficial a los trabajos. Bajo este esquema, la nueva REA debería estar operativa entre finales de 2027 y principios de 2028, dejando el horizonte de 2029 para la culminación total del proyecto con la gran UCI a pleno rendimiento.