Guardia Civil y representantes del sector financiero coordinan procedimientos de lucha contra las Ciberestafas

La Guardia Civil y las entidades financieras han compartido unas jornadas de Seguridad Bancaria presentadas, por el Excmo. Sr. General Jefe de la Zona de Castilla y León D. Miguel Sánchez Guerrero, el Coronel Jorge Juan Pérez Jefe de la Cibercomandancia y Jesús Feliz Gerente de Sectores Estratégicos del INCIBE, centradas en fortalecer la colaboración público-privada para proteger el patrimonio de los usuarios.

Las jornadas coordinadas por el Servicio de Protección y Seguridad de la Guardia Civil, arrancaron con la presentación de la Cibercomandancia, que lidera la respuesta operativa ante delitos informáticos denunciados a través de la sede electrónica de la Guardia Civil, seguidamente se analizó su evolución y las diligencias de investigación en las estafas y cargos indebidos a través de medios informáticos, situando la denuncia telemática como una de las principales vías de denuncia de fraudes bancarios por su inmediatez, agilidad y respuesta inmediata en el inicio de la investigación policial.

Coordinación operativa y respuesta inmediata

Uno de los puntos principales de la agenda fue la necesaria agilidad bidireccional en las comunicaciones entre la Guardia Civil y las entidades financieras, en delitos como el vishing (suplantación telefónica) o el smishing (SMS fraudulentos), el tiempo es factor más determinante. Por ello, se debatieron protocolos para optimizar las solicitudes de información y el bloqueo urgente de movimientos bancarios. La meta es que la comunicación entre las entidades y la Cibercomandancia sea instantánea, permitiendo interceptar fondos de origen fraudulentos antes de que desaparezcan en redes internacionales de blanqueo.

La jornada también abordó la creciente complejidad de los fraudes mediante criptoactivos. Los expertos compartieron técnicas para monitorizar transacciones en la red blockchain, demostrando que el aparente anonimato de las criptomonedas no es una barrera infranqueable para una investigación coordinada.

Inteligencia compartida: el ISAC Financiero

El avance tecnológico de esta alianza se personifica en la plataforma ISAC financiero, sistema de intercambio y análisis de información sobre ciberamenazas qué permite que el sector financiero y la Guardia Civil intercambien indicadores de compromiso en tiempo real. Si un medio de pago detecta un nuevo patrón de ataque, toda la red de seguridad se alerta de inmediato. Esta "defensa colectiva" asegura que el conocimiento de uno sirva para la protección de todos, posibilitando para la Guardia Civil una mayor capacidad de prevención de nuevos hechos delictivos.

Por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), se impartido una ponencia donde se puso en valor la cercanía y eficacia del servicio 017 en la resolución de incidencia y dudas de la ciudadanía ante cuestiones relacionadas con el mundo digital. También se repasaron las capacidades de respuesta, prevención y protección ante ciberataques a través del servicio Incibe-Cert para empresas y profesionales profundizando en las entidades financieras con factor estratégico nacional y las fluidas relaciones con otras instituciones de Ciberseguridad en Europa y otros países de nuestro entorno.

Un compromiso cercano con el ciudadano

El espíritu de las jornadas fue recordar que la tecnología debe estar siempre al servicio de la persona, los responsables de seguridad bancaria y los agentes coincidieron en que la mejor herramienta contra la ingeniería social es la concienciación.

El encuentro en León concluye con una hoja de ruta clara: más agilidad, mejor tecnología y una comunicación fluida. Esta unión estratégica garantiza que, frente a las amenazas del ciberespacio, el ciudadano cuente con un escudo invisible pero sumamente eficaz, diseñado para que la confianza en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el sistema financiero siga siendo un pilar fundamental de nuestra sociedad.

Recomendaciones al ciudadano

Si ha sido víctima o testigo de una estafa similar, denúncielo de inmediato a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil o acuda a su puesto más cercano. La colaboración ciudadana es fundamental para combatir este tipo de delitos. La Guardia Civil continúa trabajando para identificar y detener a los responsables de estas redes criminales que, en muchos casos, operan a nivel internacional.