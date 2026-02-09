El puente de San Marcos engulle a otro camión, en fotos

El puente de San Marcos ha vuelto a cobrarse una nueva víctima, en este caso, un camión de uso profesional, que ha sufrido graves daños en el techo de su estructura, a consecuencia de un mal cálculo en la altura para el paso.

Los hechos se han producido poco después de las 18.30 horas, cuando el vehículo ha tratado de cruzar la pasarela por la parte inferior y se ha encontrado con que la estructura del camión era superior a la permitida, lo cual ha provocado un destrozo importante.

Efectivos de la Policía Local se han personado en la zona para regular el tráfico, circunstancia que no ha impedido que los desperfectos sean notables. A la hora de elaborar esta información, todavía se estaban evaluando. No ha habido que lamentar heridos.

Todo ello, cuando aún está en estudio un proyecto del Ayuntamiento para abrir el tercer ojo del porte y acabar con estos problemas que con tanta reiteración se suceden en la zona.