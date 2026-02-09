Herido tras una colisión por alcance en la Ronda LE-20

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido un nuevo aviso por un accidente que ha tenido lugar alrededor de la capital leonesa durante la tarde de este lunes.

La llamada se recibía 20.31 horas, alertando de una colisión por alcance entre dos vehículos en la Ronda LE-20, carretera N-630, kilómetro 145, sentido sur.

Se ha solicitado asistencia para un varón de 62 años, consciente y que refiere dolor en el pecho.

Se ha dado aviso también a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una UVI móvil al lugar.