La estación de León vuelve a sufrir retrasos importantes en los trenes de la mañana a Madrid pese al fin de la huelga

Las pantallas muestran los retrasos que acumulan los dos trenes a Madrid de primera hora de la mañanaG. M.

La estación de trenes de León registró este martes 10 de febrero de 2026 importantes retrasos en dos servicios clave de la mañana, apenas un día después de que los sindicatos mayoritarios (CC OO, UGT y Semaf) desconvocaran la huelga ferroviaria prevista para los días 9, 10 y 11 tras alcanzar un acuerdo con el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La fotografía tomada en los andenes a primera hora refleja el momento de espera: pantallas informativas con horarios modificados, pasajeros con equipaje y un ambiente de impaciencia habitual en estas circunstancias.

El AVE 04060 con origen en Gijón-Sanz Crespo, que debía salir a las 7.36 horas acumula demoras importantes que aplazan su puesta en marcha hasta las 9.23 en estos momentos, aunque la hora podría alargarse aún más.

Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, la incidencia se originó en un problema en las instalaciones de CTC (Control de Tráfico Centralizado) en El Berrón (Asturias), que afectó al sistema de catenarias y al suministro eléctrico en varios tramos de la red convencional asturiana. Esta avería obligó a limitar velocidades y realizar intervenciones de urgencia, generando demoras en cadena en los servicios que utilizan la línea electrificada.

Además, el Intercity con salida habitual alrededor de las 8:15 desde la estación de la capital leonesa, que viene desde Ponferrada, registra ya un retraso importante de más de una hora. La causa, apuntan las mismas fuentes, fue un problema técnico en la cabina del tren.

Aunque la desconvocatoria de la huelga (efectiva desde la medianoche del 9 al 10 de febrero tras la firma del acuerdo que incluye un incremento de 1.800 millones en mantenimiento hasta 2030 y creación de empleo adicional) permitió recuperar la programación habitual, las incidencias técnicas persistieron en la mañana del martes.