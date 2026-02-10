Nuevo choque por alcance en León, ahora en la avenida de José Aguado
La víctima es una mujer de 83 años que sufre un latigazo cervical
Una mujer de 83 años ha resultado herida con un latigazo cervical, víctima de una colisión por alcance.
Los hechos ocurrieron a las 1139 horas en la Avenida José Aguado, en la glorieta, en León capital.
Al Servicio de Emergencias 112 Castilla y León se le solicitó asistencia sanitaria para atender a una mujer de 83 años con dolor de cuello.
Fue avisada la Policía Local de León, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.