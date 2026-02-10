Nuevo choque por alcance en León, ahora en la avenida de José Aguado

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.JCYL - Archivo

Una mujer de 83 años ha resultado herida con un latigazo cervical, víctima de una colisión por alcance.

Los hechos ocurrieron a las 1139 horas en la Avenida José Aguado, en la glorieta, en León capital.

Al Servicio de Emergencias 112 Castilla y León se le solicitó asistencia sanitaria para atender a una mujer de 83 años con dolor de cuello.

Fue avisada la Policía Local de León, el Cuerpo Nacional de Policía y Sacyl que ha movilizado una ambulancia al lugar.