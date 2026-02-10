León se convierte en un queso gruyer: baches y aceras rotas pese a las inversiones en mantenimiento

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La plaza de San Francisco, en pleno centro de León, se ha convertido en un ejemplo paradigmático del deterioro que afecta a las calles de la capital leonesa. Una denuncia anónima recibida este martes 10 de febrero de 2026 muestra imágenes de numerosos baches en la calzada de esta plaza emblemática.

El Partido Popular de León ha aprovechado esta y otras evidencias para lanzar un duro comunicado contra la gestión del alcalde José Antonio Diez (PSOE). En él, los populares califican el estado de las calles como "alarmante" y "general en todo el municipio", afectando tanto a calzadas como a aceras.

Según David Fernández, durante los últimos cinco años el Ayuntamiento ha destinado más de 17 millones de euros al contrato de mantenimiento de la ciudad, una cuantía que consideran "ingente" pero con resultados "deplorables". "Las calles están peor que nunca", afirman, con "innumerables baldosas rotas" en las aceras que provocan tropiezos y salpicaduras en días de lluvia, y "incontables baches y socavones" en las calzadas que obligan a peatones y conductores a sortearlos como en una "carrera de obstáculos".

El comunicado destaca el aumento de las reclamaciones por daños personales y materiales, tanto a peatones (tropezones, caídas) como a conductores (daños en vehículos), lo que genera un doble perjuicio: sufrimiento ciudadano y mayor gasto para las arcas municipales en indemnizaciones, "que sale del bolsillo de todos los leoneses por la mala gestión del alcalde".

Los populares exigen al equipo de gobierno una "evaluación general inmediata" del estado de aceras y calzadas, así como soluciones urgentes y eficaces. "No se trata solo de gastar dinero, sino de gastarlo bien", subrayan, recordando que León "es una gran ciudad y no puede permitirse tener unas calles en este estado tan lamentable ni una gestión tan nefasta".

Desde el PP reclaman que el alcalde "se ponga a trabajar en las cuestiones que importan a los leoneses" y pongan fin a una situación que, según denuncian, convierte el tránsito diario en "misión imposible" para muchos.