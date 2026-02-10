UPL reclama al Ayuntamiento de León un aumento inversor para el plan de asfaltado

El paseo de Salamanca, en el tramo que va desde el campo de fútbol del Pinilla hasta rebasar el puente de San Marcos, anima a contar los baches.Ángelopez

El Grupo Municipal de la Unión del Pueblo Leonés (UPL) en el Ayuntamiento de León ha pedido este martes al equipo de Gobierno un aumento de la inversión en el próximo contrato del Plan de asfaltado de la ciudad, ha informado la formación leonesista en un comunicado.

El portavoz municipal de UPL, Eduardo López Sendino, ha explicado que las lluvias e incluso la nieve de las últimas semanas "han dejado bien a las claras que el asfaltado de la ciudad es un auténtico desastre", poniendo como ejemplo la rotonda del General Gutiérrez Mellado, que presenta un estado "absolutamente lamentable", o en las avenidas Mariano Andrés, Padre Isla y Álvaro López Núñez.

Los baches y socavones son la realidad diaria de las calles, provocando no solo las molestias de los conductores, sino en algunas ocasiones daños en los vehículos, ha lamentado Sendino.

Para el edil, resulta "lamentable" que año tras año por parte del equipo de gobierno del PSOE se contraten campañas de asfaltado de la ciudad, y que año tras año "nos encontremos con la misma situación al año siguiente, lo que demuestra que las adjudicaciones, posiblemente a la baja, no atienden a criterios de efectividad y calidad en el asfalto que se extiende por las calles".

Esta situación, ha recordado Sendino, ya se registró el pasado año cuando hubo que reasfaltar parte de algunas calles porque al poco tiempo de su arreglo ya se estaba levantando el asfalto.

Por todo ello, desde el Grupo Municipal de UPL se ha exigido al equipo de gobierno que el próximo plan de asfaltado de la ciudad sea más amplio del habitual teniendo en cuenta las graves deficiencias que existen en numerosas calles, pero que también atienda a criterios de calidad del asfalto para evitar que "en ocasiones apenas dure unos meses antes de que se vuelvan a producir baches y socavones".