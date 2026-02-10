Tercer choque por alcance en León en menos de 20 horas: ahora en el Centro Comercial de La Granja

Archivo - Imagen de archivo de una ambulancia del Sacyl.112 - Archivo

Los choques por alcance han cobrado vigencia en León en las últimas horas. A primera hora de la tarde se ha producido otro en el Centro Comercial Reino de León (La Granja) con el resultado de una mujer de 39 años herida por un latigazo cervical.

Ha sido a las 16.07 horas en la carretera N-630 Gijón-Sevilla (Ronda LE-20), km. 147, en el semáforo frente al centro comercial Reino de León.

Se trató de una colisión por alcance de dos turismos y los testigos informan de una mujer de 39 años herida, consciente y que se queja de dolor en el cuello.

El Servicio 112 Castilla y León aviso a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envía una ambulancia al lugar. Fue informada también la Guardia Civil de Tráfico.