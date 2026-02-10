La empresa de transportes Transleyca pasa a manos de Hermanos Chinchón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El grupo de transportes leones Transleyca ha traspasado todas su compañías a Transportes Hermanos Chinchón, según han hecho oficial ambas empresas ahora, aunque la operación se fraguó hace meses. Un acuerdo que garantiza la continuidad de la actividad de las sociedades que forman la empresa con sede en León, que es uno de los proveedores de transporte de la cadena de supermercados Mercadona.

Transleyca tenía a sus filiales en concurso de acreedores y ha decidido vender tras la jubilación de su propietaria y fundadora, Mar Casas. «Se ha planteado la venta con el objetivo de mantener el equipo directivo y asegurar la continuidad operativa del negocio», han explicado. El traspaso también responde «al propósito de preservar el empleo» y de dar estabilidad a su cartera de clientes y, en especial, a los supermercados de Juan Roig.

La compañía Chinchón absorbe las entidades Transportes de León y Catalunya; Mareltrans Logística; Logística y Transportes Caprimar y Transleyca, la firma matriz. Ello se traduce en una plantilla de 500 empleados y 300 camiones con infraestructura en Barcelona, Madrid, Valencia, Granada y la sede central de León.

Aunque el acuerdo se ha dado a conocer este martes, ya se habría materializado el pasado mes de julio. Chinchón, tiene actividad en los ámbitos estatal e internacional y su sede en Cabanillas del Campo (Guadalajara). Provee transporte para varios sectores y cuenta con una flota de 150 tractoras y más de 300 semirremolques, además de una división de contenedores para textil que operan en Marruecos.

Transleyca señala que la venta se enmarca en un proceso de «reordenación y concentración del sector del transporte por carretera». Este movimiento de la industria viene «marcado por la necesidad de ganar escala operativa, eficiencia y capacidad de servicio».