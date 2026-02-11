El Musel le envía otro tren al polo de Villadangos

Publicado por L. Urdiales León Creado: Actualizado:

El polo de Villadangos no deja de atraer actividad; un imán para nuevos horizontes que exploran las empresas, decididas con negocios que requieren aplomo para llevarse a cabo. Un tren es la buena nueva para este enclave, que operará el gigante Medlog, emparentado en sociedad con la ferroviaria Medway, amparados todos bajo la extensión de la naviera MSC. Las primeras expediciones se van a lanzar desde el puerto de Gijón hasta el área ferroviaria próxima a Onzonilla. Y cuando en los enclaves de los muelles de Villadangos se disponga de los elementos de descarga, grúas, puente grúas o similares, el recorrido del mercante se prolongará por la vía León-Vigo hasta un punto determinado del enclave del alto páramo. El tren va a nutrir a una empresa del sector de la agroalimentación radicada en la provincia leonesa, según destaca una información reciente del periódico asturiano El Comercio, en el que se da detalle del volumen de la composición y las frecuencias de transporte. Hasta 38 contenedores replicados con la carga de los barcos que la naviera ha fletado hasta los muelles del Musel y hasta dos veces por semana para cumplir el compromiso de entrega de materia prima a la empresa leonesa. Así, hasta alcanzar un registro de 3.500 contenedores cada año. La operadora ya ha desplazado desde un área de almacenamiento de vagones en Madrid una gran parte del soporte con el que trasladará el encargo entre Gijón y León.

El nuevo tren mide la capacidad de Villadangos como enclave de transformación, enclave logístico, enclave de proyección intermodal, que replica la escena de la doctrina del desarrollo que predica desde hace años la estrategia de la economía del transporte y la distribución. Villadangos fue escenario a mediados del pasado año de uno de los acontecimientos más notable del siglo XXI para la provincia de León; llegó un tren cargado de materia para alimentar industria pesada y de transformación en el corazón del recinto industrial; el ramal de ferrocarril, el tren del acero, la nueva puerta de negocio y empleo de empresas del sector metalúrgico que tienden a permanecer en los puntos en los que se asientan. En la misma descripción del destino, relevante desde el punto económico emergente en el destino, El Comercio recuerda que la operadora de Medlog ya movió mercancía por este mismo trazado a lo largo del año pasado con el objetivo de nutrir de materiales al despliegue de los parques solares que se han extendido por la zona de Villadangos en los tiempos de eclosión de este entorno, apurado con un cambio de rol extraordinario: de área rústica y montaraz a extensión de cabida industrial y fuente de nuevas energías. El cambio salta a la vista desde esta semana; trenes que miden la oportunidad de crecer para una zona que está en plena fase de eclosión.