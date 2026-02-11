Derriban la casa de Puente Castro que se cayó en León por el temporal

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

El trabajo que empezó el agua, que erosionó la estructura y provocó el derrumbe de parte de la fachada de la casa el pasado jueves, lo acabó la piqueta. No queda ya apenas rastro de la casa de la avenida Madrid, en Puente Castro, junto al restaurante El Sauce, que provocó la alerta la pasada semana cuando se desplomó de pronto, sin causar daños personales gracias a que no había nadie dentro y no pasaba ninguna persona entonces por la acera. El inmueble, de planta baja y piso, estaba construida con adobe revestido. Ante el riesgo de que fuera a más, se decidió demoler el inmueble por completo.