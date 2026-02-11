Una tesis de la ULE analiza la respuesta inmunitaria en pacientes con enfermedades reumáticas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una tesis doctoral con mención internacional defendida en la facultad de veterinaria de la Universidad de León (ULE) por Cristiana Sieiro Santos ofrece interesantes hallazgos que respaldan la planificación estratégica de la vacunación, la optimización de los calendarios vacunales en función del tratamiento y el desarrollo de modelos de atención coordinada entre especialidades.

La investigación ha analizado el impacto de los tratamientos inmunosupresores sobre la respuesta inmunitaria inducida por las vacunas de ARNm frente al SARS-CoV-2 y frente al herpes zóster (Shingrix®) en pacientes con enfermedades reumáticas inmunomediadas, una población especialmente vulnerable al desarrollo de infecciones.

En conjunto, este trabajo contribuye de forma significativa al avance de una medicina personalizada y multidisciplinar en el ámbito de la prevención de infecciones en pacientes con enfermedades inmunomediadas.

Se trata de una tesis por compendio de publicaciones que integra tres artículos científicos publicados en revistas de alto impacto internacional, titulada ‘Efecto de los tratamientos inmunosupresores sobre la respuesta inmunitaria a las vacunas frente al SARS-CoV-2 y el herpes zóster en pacientes con enfermedades reumáticas’, dentro del programa de Doctorado Investigación Aplicada a las Ciencias Sanitarias por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y la Universidad de León y.

La dirección ha corrido a cargo de Ana María Sahagún Prieto, Catedrática de Universidad del Área de Farmacología de la ULE, y José María García Ruiz de Morales, jefe del Servicio de Inmunología del Complejo Asistencial Universitario de León.

LUPUS ERITEMATOSO Y ESCLEROSIS SISTÉMICA

Cristiana Sieiro Santos es médica reumatóloga de nacionalidad portuguesa. Se graduó en Medicina por la Universidad de Santiago de Compostela en 2019 y realizó su formación como especialista en Reumatología en el Complejo Asistencial Universitario de León, donde desarrolló una intensa actividad clínica e investigadora centrada en las enfermedades autoinmunes sistémicas hasta 2024.

Actualmente trabaja en el Centre for Musculoskeletal Research en la Universidad de Manchester (Reino Unido), donde desarrolla una carrera clínica y traslacional enfocada en las enfermedades autoinmunes sistémicas. Su investigación se orienta a mejorar el diagnóstico precoz, la estratificación del riesgo y la predicción de la afectación orgánica, con especial énfasis en los mecanismos inmunovasculares del daño temprano, integrando evaluación clínica, biomarcadores y técnicas avanzadas de imagen. Su principal área de especialización incluye el lupus eritematoso sistémico y la esclerosis sistémica, con especial atención a la afectación cardiovascular y pulmonar.

El tribunal ante el que se realizó la defensa estuvo formado por Nélida Fernández, Catedrática de Universidad del Área de Farmacología de la ULE; Cristina Lajas, Profesora Asociada de Ciencias de la Salud de la Universidad Complutense de Madrid; y João Eurico da Fonseca, Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Lisboa y jefe del Servicio de Reumatología del ULS Santa Maria/Lisbon Academic Medical Centre.

La tesis ha obtenido la calificación de Sobresaliente, a la espera de la concesión del ‘cum laude’ en la próxima reunión de la Comisión Permanente de la Escuela de Doctorado de la ULE.