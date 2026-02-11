Hoy se esperan colas kilométricas para comprar esta prenda de Zara exclusiva para San Valentín

El top que ya es un 'hit'.ZARA

A pocos días de celebrar el 14 de febrero, las tiendas de Zara ya registran un auténtico frenesí alrededor de una de las piezas estrella de su colección especial de San Valentín: un top lencero rojo combinado con encaje que promete convertirse en el must-have de la temporada. Las redes sociales y las primeras reseñas en medios especializados no dejan lugar a dudas: este diseño sensual y versátil espera que se generen colas interminables tanto en tiendas físicas como en esperas online por reposiciones.

El protagonista indiscutible es un top sin mangas en intenso color rojo, con cuello halter anudado que se ajusta en la nuca y deja la espalda completamente descubierta gracias a una delicada tira fina regulable. Su bajo asimétrico incorpora un detalle de encaje romántico que añade un toque elegante y femenino, rematado con una sutil abertura lateral que aporta movimiento y modernidad al conjunto.

Lo que realmente lo ha catapultado a la categoría de “pieza viral” es su versatilidad: ideal para combinar con pantalones vaqueros anchos o barrel leg, transforma un look cotidiano en uno sofisticado y con ese punto sensual perfecto para una cena romántica, una salida con amigas o incluso como base para un estilismo más atrevido con falda o blazer oversize. El top ya destaca como la opción definitiva para conseguir un soft glam sin esfuerzo, capaz de elevar cualquier outfit del día a la noche.

El top está confeccionado en su totalidad con 100% poliéster tanto en el exterior como en el forro, pero lo más destacable es su apuesta por la sostenibilidad: incorpora al menos 100% poliéster reciclado certificado RCS (Recycled Claim Standard), un sello que garantiza que los materiales provienen de procesos de reciclaje verificados y responsables. Zara refuerza así su línea de prendas eco-conscientes sin renunciar al diseño ni a la calidad.

Con un precio aproximado de 27,95 euros, esta pieza forma parte de la cápsula San Valentín 2026 de la marca, que apuesta por tonos pasionales como el rojo, detalles en encaje y siluetas lenceras que huyen de los clichés más obvios para ofrecer propuestas elegantes, modernas y atemporales. No es de extrañar que las primeras unidades se vayan a agotar a velocidad récord.