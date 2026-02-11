El CAULE acoge la I Jornada de la Mujer y la Niña en la Ciencia

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En el marco del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, IBIOLEÓN, con la colaboración de la unidad de i+i del CAULE, organizó este miércoles, 11 de febrero, en el salón de actos del Hospital Universitario de León, la I Jornada de la Mujer y la Niña en la Ciencia, un encuentro orientado a visibilizar el talento femenino en el ámbito sanitario y científico, así como a fomentar la igualdad de oportunidades en la investigación.

La jornada fue presentada por la Dra. Marta Esteban Blanco, adjunta a la Dirección Científica de IBIOLEÓN, que posteriormente moderó la mesa redonda que contó con la participación de profesionales de distintos ámbitos del sistema sanitario y académico —la Dra. María D. Ballesteros Pomar, la Dra. Sonia Sánchez Campos, la Dra. Ana Arredondo Provecho, la Dra. Ana María Cieza Rivera y Dª Yolanda Méndez González—, lo que permitió ofrecer una visión claramente multidisciplinar de la investigación en salud. Desde la dirección clínica y científica, la universidad, la enfermería, la atención primaria y la coordinación de ensayos clínicos, se puso de manifiesto cómo perfiles muy diferentes contribuyen, desde sus respectivos ámbitos, al avance de la investigación biomédica, abordando experiencias personales, vivencias profesionales y el papel que cada área desempeña en la generación de conocimiento, la innovación y la mejora continua de la práctica clínica, destacando la importancia del trabajo en equipo y de la colaboración entre disciplinas como motor fundamental del progreso científico.

A lo largo del diálogo se abordaron también los cambios y avances producidos en los últimos años en materia de igualdad, conciliación y reconocimiento profesional, así como la importancia de contar con referentes femeninos para las nuevas generaciones. Las participantes coincidieron en la necesidad de seguir impulsando políticas y estructuras que faciliten el desarrollo de la carrera investigadora, promoviendo un entorno más equitativo, inclusivo y comprometido con la excelencia científica.