El PP exige al PSOE que explique a los leoneses el avance de las mediciones para enterrar las vías y dinamitar Feve en León

David Fernández ha mostrado su preocupación junto a la que le trasmiten los vecinos de León y usuarios de Feve ante el avance de los trabajos de medición encargados por el gobierno socialista para enterrar las vías e impedir que el tren regrese al centro de León. Los equipos de trabajadores no han parado de tomar medidas entre La Asunción y Padre Isla ante el asombro y el rechazo vecinal.

Aún resuenan las palabras contradictorias de los diversos dirigentes socialistas que no se aclaran ellos, ni aclaran nada sobre el futuro de Feve. Sus enfrentamientos sólo tienen un denominador común: no decir la verdad ni adoptar soluciones administrativas ni económicas para recuperar Feve hasta el centro de León.

“Los leoneses exigen la verdad sobre esos trabajos y sus objetivos. Diez y Cendón deben aclarar qué hacen por el futuro de Feve más allá de consentir que se continúen con los trabajos para fulminar la vía estrecha. La palabra de Cendón sobre el plan del Gobierno para enterrar las vías de Feve ha demostrado ser mentira ya que dijo que "si la gente no quiere que se haga, no se hará" pero las mediciones y los trabajos contratados siguen. Por su parte, al alcalde de León, José Antonio Diez, primero defendió que el trazado se convirtiera en una vía verde y ahora que "el Ayuntamiento no va a permitir que se tapen las vías de Feve".

El PP pide al PSOE en todos sus ámbitos de responsabilidad que “dé explicaciones de lo que se está haciendo y para qué. Y sobre todo, por qué a pesar de las declaraciones grandilocuentes de los socialistas, la realidad va por otro lado contra los usuarios del tren y el futuro ferroviario de la ciudad. Resulta inquietante que avancen los trabajos topográficos para enterrar el tramo urbano de Feve que debería tener soluciones administrativas y económicas de consenso, pactadas y de entendimiento, no las cacicadas que los socialistas siguen impulsando”.

David Fernández añadía, por último, que “son muchas, innumerables, las veces en las que el PSOE dice una cosa para hacer la contraria. Ellos lo llaman eufemísticamente un cambio de opinión; nosotros, un engaño. Por eso pedimos una aclaración sobre le motivo de la visita de estos técnicos a la línea de Feve y también una declaración contundente de que el proyecto del Ministerio ha quedado totalmente descartado y desterrado. Y se lo exigimos tanto a al Partido Socialista del Gobierno de España como al partido Socialista de León”.