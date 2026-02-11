Caja Rural eleva hasta 1.751 M€ su volumen negocio en León

Un modelo de éxito de la «banca cercana» y del compromiso económico, pero también con el desarrollo social del territorio en el que extiende su actividad, y que desde esa filosofía y la de la atención personal gana cada año cuota de negocio (en la inversión empresarial y en las familias) y nuevos clientes. Es el resumen, más allá de los números, que ayer expuso en León Cipriano García, director general de Caja Rural, al hacer balance del ejercicio de 2025 en la provincia.

Y que en términos económicos se resume en un aumento del 12,9% del volumen de negocio gestionado en León, hasta alcanzar los 1.751 millones de euros; y que crece en todos los sectores: concedieron 257 millones en nueva inversión, lo que acumula 1.224 millones en los últimos cinco años, y superan ya el 9% del crédito global concedido en la provincia. Y también crecen en depósitos, y acaparan ya más del 6% de los ahorradores leoneses.

Caja Rural sumó solo el año pasado 3.000 nuevos clientes en León, y tiene ya mas de 47.000; y más de 12.000 cooperativistas. Y en los últimos cinco años concedió hipotecas por un importe global de 305 millones de euros.

Acompañado de Narciso Prieto, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Caja Rural, y Alejandro Hidalgo, director Territorial de Expansión, el director general incidió en que más allá del balance económico «2025 ha sido, una vez más, un año de impulso y consolidación de nuestra implicación con el tejido socioeconómico», a través de la participación aciva en fundaciones, asociaciones y colectivos de todo tipo (desde agrícola y ganadero a comercio, turismo, hostelería o innovación tecnológica); y de manera especial con el deporte, como vienen haciendo desde hace años. Así como desde su Obra Social.

Cipriano García recordó que Caja Rural de Zamora obtuvo en 2025 un beneficio de 65 millones de euros, un 21,7% más que en el ejercicio anterior, por «la fortaleza del modelo de banca cooperativa tradicional». Que consolida el crecimiento tanto en recursos gestionados como en inversión, con ratio de eficiencia muy superior a la media del sector.

Crecimiento en León

El director general también recalcó el crecimiento de la red de oficinas, que tiene en la provincia 25 puntos de atención (de los 116 a nivel nacional, 68 de ellos en Zamora). En León cuentan con una plantilla de 86 empleados, con una edad media de 38 años y un 52% de los profesionales son mujeres. En 2025 Caja Rural abrió una nueva oficina en la plaza de Guzmán el Bueno en la capital.