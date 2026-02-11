Diario de León

Herida una joven de 25 años tras ser atropellada en Padre Isla

Refiere dolor en la cabeza y en un brazo

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.

Archivo - Ambulancia del 1-1-2.JCYL - Archivo

Publicado por
María Martínez Peña

Creado:

Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva llamada por un accidente en la capital leonesa. 

En concreto, el aviso se daba a las 16.44 horas, alertando de un atropello a una mujer, en la esquina de Padre Isla con calle  Renueva. La víctima es una joven de 25 años que, aunque consciente, refiere dolor en la cabeza y en un brazo. 

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado  al Cuerpo Nacional de Policía.

tracking