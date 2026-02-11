Herida una joven de 25 años tras ser atropellada en Padre Isla

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 ha recibido una nueva llamada por un accidente en la capital leonesa.

En concreto, el aviso se daba a las 16.44 horas, alertando de un atropello a una mujer, en la esquina de Padre Isla con calle Renueva. La víctima es una joven de 25 años que, aunque consciente, refiere dolor en la cabeza y en un brazo.

Se ha avisado a la Policía Local y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia al lugar. También se ha informado al Cuerpo Nacional de Policía.