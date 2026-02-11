Los disfraces prohibidos que no te podrás poner este Carnaval
En España, más que una lista de personajes "prohibidos", lo que existen son límites legales que pueden convertir tu disfraz en una multa o un delito si cruzas ciertas líneas.
En España, no hay una lista oficial de personajes prohibidos, pero existen unos límites legales de atuendos que se pueden convertir en disfraz. Esta limitación podrían conllevar una multa o, incluso, cárcel en ciertos casos.
Uniformes oficiales
No está prohibido disfrazarse de Guardia Civil, Policía Nacional o Militares si usas un disfraz de tienda. Sin embargo, la ley es estricta en dos puntos:
- Uniformidad real: Está terminantemente prohibido usar prendas oficiales reglamentarias (uniformes de servicio reales) o insignias auténticas.
- Usurpación de funciones: Si el disfraz es tan realista que induce a error y realizas actos propios de la profesión (como dar el alto a un coche o pedir documentación), estarías cometiendo un delito de usurpación de funciones públicas, castigado con penas de prisión de hasta un año.
Símbolos de odio y apología
Los disfraces que promuevan el odio, la discriminación o la violencia contra grupos específicos (por religión, etnia u orientación sexual) pueden ser perseguidos bajo el Código Penal. Evita:
- Simbología nazi o de grupos terroristas.
- Representaciones que resulten gravemente ofensivas para sentimientos religiosos (aunque el carnaval es irreverente por naturaleza, hay límites en la mofa pública extrema).
Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza)
Bajo la Ley de Seguridad Ciudadana, podrías ser multado si tu disfraz:
- Dificulta la identificación: Llevar la cara tapada (máscaras o pasamontañas) fuera del recinto festivo si un agente te pide identificarte.
- Porta armas simuladas peligrosas: El uso de réplicas de armas de fuego que puedan confundirse con reales o el porte de objetos punzantes que supongan un riesgo físico real está prohibido.
Normativas locales y de tráfico
- Conducción: Está prohibido conducir con disfraces voluminosos, máscaras que quiten visibilidad o zapatos de plataforma que impidan controlar los pedales.
- Ordenanzas municipales: Algunas ciudades prohíben disfraces que puedan ensuciar excesivamente la vía pública o que sean extremadamente ruidosos fuera de los horarios permitidos.