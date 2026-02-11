Una ‘embajada’ de la UE en el Colegio Don Bosco

El Colegio Don Bosco de León enarbola la bandera de la Unión Europea y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son más que un decorado de las escaleras que conducen a las aulas. El centro ha sido elegido por la Comision Europea como una de sus ‘embajadas escolares’ para desarrollar un programa «Jean Monnet», dentro del ámbito de Erasmus, para que imparta «contenidos específicos sobre temas relacionados con la UE», explica la coordinadora del proyecto Susana Fidalgo Monje.

El colegio Don Bosco ha recibido 35.000 euros para desarrollar el proyecto, que ha bautizado con el nombre «EUrLife» (www.eurlifeboscoleon.com), un acrónimo que visualiza la «vida en Europa del medio rural». El programa tiene tres años escolares para su ejecución (2025-26; 2026-27 y 2027-28) y sus protagonistas son los alumnos y alumnas de los cuatro cursos de la ESO (Educación Secundaria Obligatoria).

Democracia, historia de la Unión Europea, funcionamiento de sus instituciones y diversidad cultural, entre otros, son los ejes temáticos sobre los que se articula esta iniciativa con impacto más allá de las aulas y del alumnado. «El objetivo del proyecto es trabajar el impacto que las políticas de la UE han tenido y tienen en los ámbitos rurales, en materia de agricultura, ganadería, sostenibilidad y medio ambiente», apunta la coordinadora.

Las actividades organizadas en el marco de la acción «Aprender la UE» ayudarán a los estudiantes a fortalecer su sentido de pertenencia a la UE, el impacto en sus vidas y su comprensión de los mecanismos y políticas de la UE. Pretenden, además, contribuir a fortalecer la identidad europea y la ciudadanía activa entre estudiantes y profesorado.

Momento de la inauguración del proyecto Jean Monnet EUrLife del Colegio Don Bosco.DL

El proyecto fue inaugurado el 1 de octubre de 2025. Durante el acto, el alumnado leyó los nombres de los 27 países de la Unión junto con algunos de los valores definitorios de la Unión Europea, como son: respeto a la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, estado de derecho y respeto a los derechos humanos. «Consideramos que, ahora más que nunca, la escuela debe ser una institución que promueva y ayude a desarrollar esos valores»», subraya la coordinadora.

A lo largo del trimestre y desde distintas materias (inglés, francés, geografía e historia, matemáticas, biología) han realizado actividades encaminadas a conocer mejor los países que componen la UE, sus lenguas, la historia y las instituciones de la UE y los objetivos de desarrollo sostenible. Para promover la diseminación del proyecto fuera del ámbito del colegio se ha realizado una encuesta a familias sobre conocimientos previos de la UE.

Asimismo, el Colegio Don Bosco participará con un stand propio en la Feria Multisectorial de Valencia de Don Juan el próximo 20 de febrero y varios alumnos y alumnas compiten en la fase regional de la Olimpiada de la UE, en Salamanca, el 21 de febrero, con la conmemoración de los 40 años de la adhesión de España a la UE como tema central. «Para asistir con nuestros alumnos contamos con la colaboración del nuevo centro Europe Direct de la ULE», señala Susana Fidalgo.

El colofón del primer curso del proyecto EUrLife lo pondrá un viaje en el mes de mayo de un grupo de estudiantes y profesores para conocer las instituciones europeas en Bruselas. Un premio al esfuerzo que se repetirá al final de cada uno de los años del proyecto, cuyo nombre rinde homenaje a Jean Monnet, uno de los ‘padres de Europa’. El Colegio Don Bosco es el único centro de secundaria de la provincia con un ‘Jean Monnet’

Banderas de la UE y de los 27 países y unas escaleras donde han pintado los ODS ambientan el centro