Juan Carlos Rodríguez: «León es referente en ciberseguridad y no debe dejar escapar ni una empresa»

«Está en un buen momento». «Desde la pandemia para acá se ha producido un salto cualitativo, con nuevas formas de trabajar adaptadas a la tecnología para hacer la vida mejor. La IA ha introducido en los dos últimos años nuevas soluciones y retos. Los que estamos en el sector nos acostamos estudiando las respuestas que tendremos que dar por la mañana».

Un proyecto para el mundo rural. «Las juntas vecinales y pedanías encuentran más problemas para cubrir la parte de las comunicaciones. Por eso pensamos en crear una ventanilla única en colaboración con la Diputación, que estaría atendida por miembros de la asociación para resolver dudas y problemas que les puedan surgir, dar formación y divulgar cómo ganar eficiencia con nuevos contadores de agua, luz o servicios de vigilancia».

Dos velocidades. «Siempre hemos estado a dos velocidades en las ciudades y el mundo rural. Desde la asociación advertimos que las grandes operadoras van a la cifra y si un despliegue no es rentable no lo van a hacer aunque haya subvención. Si solo hay dos o tres abonados se complica y no habrá mantenimiento de la red. No obstante, la Diputación va a implantar la IA en los ayuntamientos y nosotros daremos la formación y asistencia técnica».

«La relación es muy buena». «Puedo presumir de ello. La Universidad se tiene que ir adaptando a las nuevas tecnologias e intentamos entre ellos y Aletic que vayan más allá. También en la Formación Profesional».

Un 'golpe' a empresas locales. «La Universidad ha centralizado las compras tecnológicas en una plataforma de Cataluña que ha supuesto eliminar de un plumazo a los proveedores locales. Estamos molestos y hemos tenido varias reuniones con la rectora, porque para darte de alta en ella y homologarte es muy complejo, está todo en catalán. Antes, los profesores se dirigían a una empresa leonesa y encontraban lo que necesitaban. Ahora los productos son más caros y tardan más en suministrarse, 10 a 15 días. Nos han dicho que lo estudiarán y en la Consejería, que era cuestión de la ULE».

«Uso sin abuso de la tecnología». «Propusimos una formación en la ESO para 350 chavales y recibimos solicitudes de los colegios para 1.200, así que lo hicimos en dos días en el Auditorio. Fueron muy participativos y lanzaremos otra campaña formativa para siete centros. Los chavales de 16 años saben más que los de 20 hace 10 años. Tiene que haber protección y legislación del Gobierno por un lado y educación por parte de los padres para decir cuándo y cómo acceden a las TIC. El aprendizaje va ligado al uso y si les cortan el acceso a un contenido van a aprender cómo saltarse la prohibición».

Prohibir no es solución. «El Gobierno debe legislar y contener. Puede aplicar algoritmos que reduzcan el acceso a un sitio, pero son los padres quienes tienen que decidir si dan a sus hijos un móvil a los 12, 14 ó 18. Cuanto antes, antes lo percibirá como una herramienta de futuro».

«Tenemos grandes empresas TIC». «Tratamos de dar a conocer que en León tenemos empresas punteras a nivel nacional e internacional en software, hardware, ciberseguridad, drones, aeroespacial... Y a la Universidad y a FP les decimos que pueden acudir a ellas, donde les especializarán».

«Su proyecto es tractor para tecnológicas». «El Incibe ha sido el mayor tractor para la tecnología que tenemos. Hay que apoyarlo al máximo porque siempre existe una nube que dice que se lo van a llevar. Ha aportado estabilidad. La segunda torre va a traer talento, la tercera, más. Pero me preocupa que desde el gobierno central se haga un centro de ciberseguridad militar y no aquí, que somos el referente de la ciberseguridad de España y no deberíamos dejar que se vaya ninguna empresa».

«Un sector de 8.400 trabajadores». «El año pasado se crearon 400 empleos y a final de este esperamos llegar a 10.000. Viene Indra con 200, la asociación trabaja para atraer empresas del sector y hay un proyecto aeroespacial puntero, a falta del apoyo de la administración. Todos los empleos son por nuevas necesidades, no es trabajo que sustituya a otro. Otra cosa es que la IA pueda eliminar empleos. Abogados, administración, contabilidad... están muy preocupados porque se pueden automatizar».

«Hay demasiada». «En otros países, presentas la solicitud de fondos para un proyecto, te los dan y luego vas justificando lo que haces. Aquí tienes que hacer todo antes y al terminar puede que aún no hayas cobrado la ayuda».