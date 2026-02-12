Condena en Renfe: 15.000 euros por acosar a una maquinista leonesa

Dos trabajadores de Renfe tendrán que indemnizar con 15.000 euros a una maquinista de León, que denunció un episodio de acoso laboral, por el que cayó en una profunda depresión, de cuyas consecuencias tendrá que ser resarcida por los procesados tras la determinación del juzgado de lo Social número 2 de la capital, que absuelve a Renfe y a Renfe Mercancías por entender que adoptaron medidas al expedientar laboralmente a los dos acusados.

De acuerdo a los hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, la demandante prestaba sus servicios en el centro de trabajo de la Gerencia de Mercancías de León, con categoría de maquinista principal. Su lugar de trabajo era el centro de operaciones de la capital, pero en una fecha no determinada empezó a llevar funciones de programación.

En verano de 2022 se hizo pública entre el personal del centro de la existencia de una relación sentimental entre la demandada y un gerente, a partir del cual el comportamiento de la trabajadora demandada cambió con respecto a la víctima. Según la sentencia, comenzó a tratar mal a sus compañeros de trabajo, como si fuera la jefa y a insultar y gritar al personal: «sois unos inútiles, ya le digo yo al gerente que los cánceres como vosotros hay que arrancarlos de raíz, y que si no valéis para esto, os tenéis que dedicar a otra cosa», aseguró en más de una ocasión.