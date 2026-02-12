Pinilla: "No pararemos hasta que las máquinas mejoren el parvulario y el César Álvarez"

Con 75 pequeños en un parvulario "con moho, humedades y desperfectos" y 400 alumnos que no pueden usar desde hace más de dos años el pabellón César Álvarez, porque "al día siguiente de que lo cerraran en octubre de 2023, se cayó parte del techo", los vecinos del barrio de Pinilla tienen claro que no puede pasar "ni un día más" para revertir el "abandono" que sufren los escolares y sus familias.

Por eso elevaron esta mañana la voz, con eco de Felampa, de representantes de En Común de León y del PSOE, Vox, IU y Cs de San Andrés del Rabanedo.

Y avisaron, "en un mes, delante del Ayuntamiento", porque no pararán "hasta que las máquinas estén reformando ambos edificios para devolverles unas condiciones dignas".

ÁNGELOPEZ

"Esta situación no es fruto de la casualidad, sino consecuencia directa de la desidia política, la falta de planificación y la ausencia de voluntad del actual equipo de gobierno de la UPL”, declara la concejala de IU en el consistorio y candidata de En Común a las elecciones autonómicas.

Hablamos de una instalación pública que durante años dio servicio a clubes deportivos, escolares y vecinos y vecinas del municipio. Hoy permanece clausurada, deteriorándose progresivamente, mientras Junta y Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo "se limitan a intercambiar responsabilidades sin ofrecer soluciones reales", coinciden en denunciar.

Pinilla ve un mantenimiento "insuficiente y ausencia de planificación inversora". e insisten en que “los vecinos de San Andrés merecemos infraestructuras públicas dignas y una administración que esté a la altura de sus obligaciones. El abandono y la desidia no pueden seguir siendo la norma".