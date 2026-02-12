La segunda edición Carnaval Vedruna llenará de color y superpoderes las calles de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León se prepara para vivir una jornada llena de alegría, creatividad y espíritu educativo con la celebración del II Carnaval Vedruna, que tendrá lugar el próximo viernes 13 de febrero a partir de las 12:30 horas por las calles de la ciudad.

El alumnado del Colegio Sagrado Corazón, participará en un animado desfile carnavalesco abierto a toda la comunidad educativa y a la ciudadanía en general, con el objetivo de compartir una celebración muy especial.

La temática de este año será “Supervedrunas”, una propuesta cargada de simbolismo que rinde homenaje a dos fechas clave para la institución: el centenario del colegio y el bicentenario de la fundación. A través de disfraces inspirados en superhéroes y superheroínas, el centro quiere destacar valores como la solidaridad, el compromiso, el esfuerzo y la capacidad de transformar el mundo desde la educación.

Desde el Colegio Sagrado Corazón se invita a todas las familias y vecinos de León a sumarse a esta fiesta, acompañando el desfile y disfrutando de un evento que combina tradición, innovación y celebración compartida.

El II Carnaval Vedruna promete ser una mañana inolvidable, en la que las calles de León se llenarán de música, color y superpoderes educativos.