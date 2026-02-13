El alcalde de Villaquilambre tacha de «excusa» el último freno de la Junta a la obra del instituto

El esperado Instituto de Educación Secundaria (IES) de Villaquilambre vuelve a encallarse en la burocracia. En esta ocasión, el conflicto surge tras un escrito remitido por la Consejería de Educación al Ayuntamiento, en el que la Administración autonómica condiciona el inicio de las obras al soterramiento completo de una línea de alta tensión que atraviesa la zona.

Una justificación que el alcalde, Vicente Álvarez, ha rechazado de plano a través de un oficio oficial, calificándola de «nueva excusa» para dilatar los plazos. El regidor defiende que, como es habitual en cualquier obra civil, los trabajos de construcción pueden ejecutarse de forma simultánea a la urbanización y el soterramiento. De hecho, el Ayuntamiento ya ha cumplido con su parte: la conducción está pagada y acometida, quedando únicamente pendiente que Iberdrola introduzca el cableado y proceda a la conexión final.

En su respuesta a la Junta, Álvarez es tajante al denunciar la situación de excepcionalidad negativa que vive el municipio. «Esta actitud confirma la estrategia dilatoria con una obra trascendental que permitiría que dejáramos de ser el único municipio de España con una población superior a los 15.000 habitantes sin instituto».

Vicente Álvarez, alcalde de Villaquilambre.ÁngeLópez

Además, desde el consistorio se recuerda que la parcela ya figura en el Catastro a nombre de la Junta, por lo que la propiedad y la responsabilidad de licitar el proyecto recaen plenamente en el Ejecutivo de CyL. El instituto, cuya construcción se ha convertido en la principal reivindicación social de Villaquilambre junto con el centro de salud, tendría capacidad para unos 680 alumnos (16 líneas de ESO y 4 de Bachillerato) y un coste superior a los 13,5 millones. Aunque el presupuesto ha ido apareciendo en las cuentas autonómicas de forma testimonial en años anteriores, la licitación real sigue paralizada por estos «flecos» técnicos que el Ayuntamiento considera irrelevantes para el inicio de los movimientos de tierra. El equipo de Gobierno lo considera un agravio comparativo respecto a otros municipios.