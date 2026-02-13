La Junta teme un «atasco» por la nueva huelga de médicos

El pulso que mantienen los médicos con el Gobierno central vuelve a poner en alerta a la sanidad leonesa con la huelga de cuatro días convocada a partir del 16 de febrero. El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, estima que tendrá un «impacto muy relevante» en las consultas externas, las intervenciones quirúrgicas y pruebas diagnósticas, ya que el coste del último se cifró en 14 millones en CyL al suspenderse 1.200 intervenciones quirúrgicas, 18.000 consultas hospitalarias y 30.000 de atención primaria.

La Junta ha pedido un «esfuerzo de diálogo» al Gobierno y a los sindicatos ante la huelga convocada en protesta por el contenido del borrador de nuevo Estatuto Marco elaborado por el Ministerio de Sanidad por ese «impacto muy notable» que esperan en León y en la Comunidad.

Aunque desde la Junta se han fijado servicios mínimos para garantizar que el efecto sea nulo en las Urgencias y en la atención a los pacientes ingresados en el Hospital de León, Carriedo no ocultó su preocupación por el resto de la actividad. «Ya se vio el impacto con solo tres o cuatro días hace semanas; imagínense ahora con paros de una semana completa cada mes», señaló, augurando un nuevo revés para las listas de espera en la provincia.

En la última convocatoria de enero, León se situó a la cabeza del conflicto en Castilla y León, registrando un seguimiento del 16,6% (36 facultativos en huelga de 216 llamados solo en el turno de mañana). Este cvseguimiento en la provincia tuvo consecuencias directas para los pacientes leoneses. Según los datos de la Gerencia Regional de Salud, el balance de los dos días de huelga en enero se saldó con 2.023 consultas de primaria suspendidas solo en el área de León.

transporte sanitario

A ello se suma ahora la protesta de los trabajadores del transporte sanitario, que han denunciado las condiciones salariales «insuficientes» frente a la dureza de su trabajo.

En León, un territorio donde la dispersión geográfica convierte a las ambulancias en un servicio vital, el consejero confió en que las empresas concesionarias y los sindicatos alcancen un acuerdo satisfactorio. «Castilla y León ya hace un esfuerzo importante en transporte sanitario por su dimensión territorial", recordó, instando a las partes a desbloquear el conflicto en este servicio externalizado.