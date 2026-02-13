Telefónica inicia este mes la salida del 65% de su plantilla en León por el ERE

Los primeros trabajadores de las empresas de Telefónica que dejarán su empleo en León para acogerse a las bajas ofertadas en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) comenzarán a salir el 1 de marzo, en un proceso que afecta a casi el 65% de la actual plantilla provincial, y que se prolongará para otros trabajadores hasta diciembre de 2028. En total son 68 los contratados que han decidido acogerse a estas bajas, de una plantilla que entre Telefónica Móviles (con 17 empleados), Telefónica España (con 87) y Telefónica Soluciones (que tiene 1), según explica Julián Perojil, secretario provincial de Comunicaciones y Cultura de UGT. Dos personas que habían solicitado entrar en este proceso de reducción de plantilla en León se han quedado fuera de este ERE, al aplicar el criterio de edad.

A nivel nacional Telefónica aceptó la salida de 4.772 empleados, y rechazó las peticiones de otros 352 en las tres sociedades señaladas, por haber excedido el cupo de salidas pactado con los sindicatos.

La mayoría de las salidas se efectuarán entre este mes de marzo y junio de 2027, pero otros aceptados en el proceso tendrán que esperar hasta finales de 2028. Mientras, se realizarán nuevas contrataciones (478 en todo el país, el 10% de la reducción de plantilla).

Según explica Perojil, la mayoría de las salidas corresponden a trabajadores nacidos entre 1969 y 1971. A un primer grupo de ellos les está llegando la carta que les indica que dejarán de trabajar en la compañía el 28 de este mes; mientras que al resto, «otro gran colectivo», les han señalado, también por carta, que su petición ha sido aceptada y que la fecha concreta en la que dejarán de trabajar se les avisará con antelación. Un proceso que puede alargarse hasta finales de 2028.

Un tiempo que los afectados consideran excesivo para estar pendientes de cuándo se producirá la salida, por lo que han solicitado a la empresa que presente una planificación de las futuras salidas, explica el representante sindical.

Dos años después

Hace ahora justo dos años Telefónica España presentó otro ERE que se saldó en la provincia con la salida de 49 de los 137 trabajadores de la compañía en León, un recorte que dejó entonces la plantilla en 88 trabajadores en sus diferentes divisiones.

Ahora las salidas previstas en las tres sociedades se cubren en León (y a nivel nacional) con bajas voluntarias, sin tener que recurrir a despidos forzosos.

La selección de los trabajadores cuya petición de baja se ha aceptado aplica fundamentalmente criterios de edad, mientras que en determinados servicios críticos o perfiles que la empresa considera necesario conservar no se han aceptado las marchas.

Los ERE de otras filiales (Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A) no han conseguido cubrirse con bajas voluntarias, y queda abierta la posibilidad de recurrir a despidos forzosos para completar el ajuste previsto. La compañía amplió los plazos de adscripción de bajas voluntarias.

Los trabajadores que tienen plazo de salida de la empresa hasta finales de 2028 han pedido una planificación más concreta