UPL queda excluida de los debates para las elecciones autonómicas del 15-M en Castilla y León

La Junta Electoral de Castilla y León ha decidido excluir de los debates electorales previstos para las elecciones autonómicas del 15 de marzo a cinco formaciones políticas que presentan candidatos a la presidencia de la comunidad autónoma, entre ellas a la UPL. La decisión, adoptada en la reunión celebrada el 12 de febrero de 2026, limita la participación únicamente a aquellos partidos que cuentan con grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas.

Entre las formaciones excluidas destaca la Unión del Pueblo Leonés (UPL), partido de ámbito territorial leonés que ha mantenido presencia institucional en la autonomía durante décadas. La candidata propuesta por la formación leonesista, Alicia Gallego González, no podrá defender su proyecto político en los debates televisados que marcarán la campaña electoral en Castilla y León.

La exclusión afecta igualmente a coaliciones de izquierdas como Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo, representada por Juan Gascón Sorribas, y la coalición Podemos-Alianza Verde CyL 2026, cuyo candidato es Miguel Ángel Andrés Llamas. También queda fuera el partido provincial Soria ¡Ya!, liderado por José Ángel Ceña Tutor, una formación que ha conseguido representación en anteriores legislaturas autonómicas.

Criterios establecidos por la normativa electoral

La decisión de la Junta Electoral se fundamenta en la Instrucción 1/2019, de 4 de abril, relativa a los debates públicos regulados en el artículo 31 bis de la Ley 3/1987, de 30 de enero, Electoral de Castilla y León. Según esta normativa, solo pueden participar en los debates electorales aquellos candidatos cuyas formaciones políticas dispongan de grupo parlamentario propio en las Cortes autonómicas.

El Reglamento de las Cortes de Castilla y León establece en su artículo 19 los requisitos necesarios para constituir un grupo parlamentario: contar con un mínimo de cinco procuradores, o alternativamente, disponer de al menos tres procuradores y haber obtenido un cinco por ciento de los votos emitidos en el conjunto de la comunidad autónoma. Estas exigencias determinan qué formaciones pueden acceder a los debates institucionales.

En el caso de la Unión del Pueblo Leonés, la formación no alcanzó en las elecciones anteriores ninguno de los dos umbrales establecidos, pese a mantener representación en las Cortes de Castilla y León. Esta situación se repite en el resto de partidos excluidos, que no cumplieron los requisitos mínimos para la constitución de grupo parlamentario propio durante la legislatura que ahora finaliza.

Partidos que participarán en los debates

Según la certificación firmada por Laura Seseña Santos, secretaria de la Junta Electoral autonómica, únicamente tres candidatos han sido aceptados para participar en los debates del 15-M. Por orden de presentación, estos son Alfonso Fernando Fernández Mañueco, del Partido Popular, quien actualmente ocupa la presidencia de la Junta de Castilla y León; Carlos Pollán Fernández, representante de Vox; y Carlos Martínez Mínguez, candidato del Partido Socialista Obrero Español.

Estas tres formaciones cuentan con grupo parlamentario propio en las Cortes de Castilla y León, cumpliendo así el requisito establecido por la normativa electoral vigente. El Partido Popular ostenta la mayoría en el parlamento autonómico, mientras que PSOE y Vox conforman los otros dos grupos parlamentarios con mayor representación en la cámara legislativa.

La Comisión de profesionales del periodismo en Castilla y León será la encargada de organizar los debates con estos tres candidatos, siguiendo las directrices establecidas por la Junta Electoral.

Polémica territorial y representatividad

La exclusión de la Unión del Pueblo Leonés genera especial controversia en las tres provincias leonesas (León, Zamora y Salamanca), donde la formación mantiene un apoyo electoral significativo. El partido leonesista ha defendido históricamente la autonomía de la región leonesa, considerando que el actual marco autonómico agrupa de manera artificial territorios con identidades diferenciadas.

En España, el debate sobre los criterios de participación en debates electorales ha cobrado relevancia en los últimos años. Diversas formaciones de ámbito territorial reducido han cuestionado normativas que priorizan la representación en el conjunto de una comunidad autónoma frente al arraigo específico en determinados territorios. Este conflicto entre representatividad global y territorial se manifiesta especialmente en autonomías pluriprovinciales con identidades históricas diferenciadas.

El sistema electoral español establece diferentes umbrales de representación según el ámbito de las elecciones. En el caso autonómico, las normativas varían entre comunidades, aunque generalmente se exige un porcentaje mínimo de votos o un número determinado de representantes para acceder a determinados derechos parlamentarios, incluida la participación en debates oficiales.

Posibilidad de recurso ante la Junta Electoral Central

La resolución de la Junta Electoral de Castilla y León puede ser recurrida ante la Junta Electoral Central en un plazo de veinticuatro horas desde su notificación, tal como establece el artículo 21 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General. Las formaciones excluidas deberán interponer el recurso ante la propia Junta Electoral autonómica, que lo trasladará al organismo nacional.

Este mecanismo de recurso permite a los partidos políticos cuestionar las decisiones adoptadas por las juntas electorales territoriales, garantizando un sistema de control y revisión de las resoluciones que puedan afectar al desarrollo del proceso electoral y a los derechos de participación de las diferentes candidaturas.

Las elecciones autonómicas del 15 de marzo determinarán la composición de las Cortes de Castilla y León para los próximos cuatro años.

Contenidos relacionados con procesos electorales

Las normativas sobre debates electorales en España han experimentado diversas modificaciones en las últimas décadas, buscando equilibrar los principios de pluralismo político con criterios de operatividad y representatividad. Diferentes comunidades autónomas han establecido sistemas variados, generando jurisprudencia y precedentes que influyen en las decisiones de las juntas electorales territoriales. El caso de Castilla y León se enmarca en esta tradición normativa que prioriza la representación parlamentaria como criterio principal de acceso a los debates institucionales, un modelo que continúa generando debate sobre su adecuación a la diversidad política y territorial del Estado español.