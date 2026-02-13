Alicia Gallego (UPL): "Parece que molesta que demos a conocer nuestras propuestas"

"Sorprendida". Así se muestra la candidata leonesista a las Cortes de CyL, Alicia Gallego, de la decisión que hurta a UPL de participar en los debates electorales del 15-M.

El partido elevó un recurso contra esa decisión a la Junta Electoral, pero parece que no ha surtido efecto y la Unión del Pueblo Leonés no se sentará en esos debates.

"Entendemos que tenemos derecho como grupo parlamentario a dar a conocer nuestras propuestas como el resto de partidos. Eso sería la democracia, pero parece que molestamos y que vuelve a imperar el bipartidismo", expresa.

Los leonesistas estudian ahora qué medidas adoptarán frente a esta decisión que no comparten.