Tres detenidos en León, Torrelavega y Ourense por hacer grafitis en vagones de tren

La Policía Nacional ha detenido a tres personas --una en Ourense, otra en León y otra en Torrelavega-- como presuntas autoras de varios delitos de daños, por realizar pintadas en diferentes vagones de tren en la ciudad de As Burgas.

La investigación se inició tras las denuncias formuladas por daños materiales producidos por grafitis en vagones de Renfe, desde comienzos de 2025, y cuya valoración superó los 50.000 euros en el caso de la ciudad de Ourense.

Así, agentes de la Brigada Provincial de Información de la Comisaría Provincial de Ourense, pusieron en marcha la denominada operación Filadelfia, y se estableció un equipo de trabajo conjunto con la Policía Local.

La investigación se prolongó durante todo el año pasado, y se desarrollaron dispositivos de vigilancia en el entorno de la estación y las inmediaciones de los talleres, a donde los autores de las pintadas accedían por zonas no habilitadas, variando días y franjas horarias, para realizar los grafitis en los vagones.

Las pesquisas también incluyeron análisis de los vestigios hallados en los diferentes días y zonas afectadas, inspecciones oculares, análisis de imágenes, de firmas ('tags') y un trabajo de investigación en el entorno digital.

DETENCIONES

La operación Filadelfia culminó con la detención de tres varones, uno de ellos en la ciudad de Ourense, al que se le imputa un delito continuado de daños, cuya valoración asciende a 12.000 euros, y considerado por los agentes como el nexo de unión con el resto de los detenidos.

Además, agentes desplazados hasta las localidades de León y Torrelavega procedieron a la detención de dos personas más, investigadas igualmente por sendos delitos agravados de daños por un valor de 1.500 euros cada uno.

DISPOSITIVO DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN

La Comisaría Provincial de Ourense tiene establecido un dispositivo de vigilancia y prevención en el entorno de la estación intermodal de Ourense, en colaboración con personal de seguridad privada.

De hecho, en el marco de esta acción preventiva, el pasado 6 de febrero de madrugada fueron identificados cuatro individuos en los alrededores de las cocheras de Renfe, y se les intervinieron numerosos botes de pintura en spray y otros objetos susceptibles de ser utilizados para vandalizar los vagones.