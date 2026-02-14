El alfoz de León estrenará una flota eléctrica para recoger residuos

Los ayuntamientos de San Andrés de Rabanedo y Valverde de la Virgen renovarán su flota y capacidad de gestión de residuos con un equipamiento de última generación. Ambos municipios recibirán, respectivamente, un camión eléctrico de transporte de alta eficiencia, una caja integrada carrozada con contenedores y dos puntos de recarga para garantizar la operatividad de los nuevos vehículos, según aprobó el Consejo de Gogierno a propuesta de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

El 1,37 M€ de este expediente, en el que también se incluye el equipamiento para Valladolid, se cofinancia con fondos Next Generation EU. Esta apuesta por la movilidad sostenible en el área metropolitana busca reducir la huella de carbono en la recogida de residuos, un compromiso vinculado al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

León encabeza, además, el despliegue tecnológico con la digitalización de 11 puntos limpios, que permitirá a los ciudadanos gestionar sus residuos a través de una APP móvil. La capital incorpora de 3 puntos limpios móviles, un camión eléctrico y dos puntos de recarga.