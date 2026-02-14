Del olvido de Sanidad Animal a las ratas del laboratorio Pecuario de León

El deterioro ha unido al Laboratorio Regional de Sanidad Animal ubicado en Villaquilambre y el Laboratorio Pecuario de León capital, que sufre una plaga de ratas, además de la ruina de sus instalaciones. La sección sindical de CC OO de la Junta en León critica las «lamentables condiciones» en las que se encuentra el edificio regional, que es el centro de referencia de CyL para analíticas de sanidad animal y que tuvo un importante papel en la pandemia.

Afirman que la «dejadez» de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en las labores de mantenimiento del inmueble provoca un progresivo deterioro estructural y genera una situación de riesgo para las personas que trabajan en él y para la propia sede. Alertan que los desperfectos pueden ocasionar caídas, resbalones, el colapso de los ventanales y problemas de salud por moho.