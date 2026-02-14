Diario de León

La Anunciata de Trobajo del Camino, número 1 en Micole 2026

El ranking valora su excelencia académica, innovación educativa y compromiso con la formación integral de los estudiantes

El colegio La Anunciata se corona en el ranking 2026.

La Anunciata se corona como el número 1 en MiCole 2026 por su excelencia académica, innovación educativa y compromiso con la formación integral de los estudiantes. MiCole 2026 es un ranking nacional que evalúa a los colegios por su educación de alto nivel. Evalúa a los colegios en diversas áreas, incluyendo calidad

académica, innovación pedagógica, infraestructura, actividades extracurriculares y satisfacción de estudiantes y familias. 

"Ser reconocidos como líderes en este ranking refleja nuestro compromiso constante con una educación de alto nivel. Este logro es fruto del esfuerzo conjunto de toda la comunidad educativa: docentes, estudiantes, familias y personal administrativo, quienes día a día trabajan para ofrecer una educación de calidad,

basada en valores y en la preparación para los retos del futuro", indican.

El reconocimiento en MiCole 2026 "nos motiva a seguir creciendo, mejorando y brindando experiencias de aprendizaje significativas que potencien el talento y las habilidades de cada estudiante", asegura la dirección.

