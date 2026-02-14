Los incidentes sanitarios en los domicilios marcaron la agenda del 112 en 2025 en León

Los incidentes sanitarios en los domicilios marcaron la agenda del servicio de emergencias 112 en León el año pasado, ya que una de cada tres llamadas que atendieron correspondió a una urgencia de ese tipo.

Según la memoria del 112, dio aviso a 59.552 incidentes en León y 19.345 de ellos correspondieron a problemas de salud en las viviendas, seguidas de incidentes sanitarios en las vías públicas y de los accidentes viales sin heridos.

También gestionaron 757 llamadas por colmenas, avispas y abejas y 261 por incendios.

En el conjunto de la comunidad, el 112 cogió el teléfono por 351.682 sucesos, 913 de media al día, con un incremento del 5,6 por ciento con respecto al año 2024. Un año más, las atenciones sanitarias en domicilio (105.405) y en la vía pública (44.227) son los motivos por los que más llamadas se atienden diariamente en el centro de emergencias. Les siguen los accidentes de tráfico sin heridos, los avisos relacionados con ruidos y molestias y, en quinto lugar, los obstáculos en las calzadas.

Esos 351.682 incidentes trajeron consigo en 2025 el aviso a los organismos de emergencias en 554.938 ocasiones -hay emergencias que han de resolverse entre varios organismos-, de los cuales el 57,1 por ciento requirieron la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado o de los cuerpos de Policía Local. Le siguen los avisos a Emergencias Sanitarias de Sacyl, con el 33 por ciento y a los servicios de extinción de incendios y salvamento, con el 4,6 por ciento.

A los centros provinciales de mando y al autonómico de Medio Ambiente les correspondió el 3,7 por ciento, mientras que el uno por ciento de los avisos en 2025 fue recibido por el Centro Coordinador de Emergencias de la Junta de Castilla y León. Finalmente, el 0,6 por ciento de los avisos generados desde el 1-1-2 se dirigieron a empresas de servicios básicos, como son Adif o las suministradoras de energía o de telefonía.

En cuanto a los tipos de emergencias por los que el 1-1-2 recibió llamadas durante el año 2025, se registró un aumento del 8,5 por ciento en el número de accidentes de tráfico, que pasaron de los 23.414 del año 2024 a los 25.423 en el año 2025. De ellos, 5.331 fueron con heridos y 463 con personas atrapadas. En 2025, se produjo un aumento del 18,4 por ciento en el número de incendios, hasta los 7.301, entre ellos 1.314 forestales, 881 en viviendas o 602 de vehículos.

Destaca asimismo el incremento en el número de avisos gestionados por animales muertos, por influencia de las medidas de prevención adoptadas ante la aparición de casos de peste porcina en Cataluña o de gripe aviar. Así, frente a los 757 incidentes por animales muertos en 2024, en el año 2025 se recibieron llamadas por un total de 985 incidentes, lo que representa un incremento del 30 por ciento.

Rescates en montaña

En el lado contrario, cabe señalar una disminución en el número de rescates de montaña en la Comunidad, que pasaron de los 207 del año 2024 a los 188 en 2025, con una reducción del 9,7 por ciento. Las provincias de Ávila (64) y León (59) acumulan más del 50 por ciento de todos los rescates.

También los incidentes relacionados con fenómenos meteorológicos adversos, como son las solicitudes de sal o de máquinas quitanieves o los avisos por vehículos retenidos por la nieve en vías de comunicación también se redujeron en 2025, en este caso un 45 por ciento, ya que supusieron 493 incidentes en comparación con los 716 de 2024.

El año 2025 comenzó con una llamada al 1-1-2 por un incendio de cultivo en Honrubia de la Cuesta (Segovia) y terminó con una llamada por un incidente sanitario en un domicilio de Mayorga (Valladolid) dos minutos antes de la medianoche. El mes con más llamadas atendidas fue agosto, con 111.026, mientras que el de febrero, con 63.896, el que menos. También en agosto se sitúa el día con más llamadas atendidas, en concreto el viernes 15, con 4.228 llamadas. De media, los viernes y los sábados son los días de la semana en que más llamadas se atendieron, pues entre ambos días se juntan el 30,2 por ciento de las llamadas semanales.

El tiempo medio de respuesta en 2025 fue de 6,07 segundos, mientras que el de gestión de la llamada -determinar cuál es la emergencia, dónde ocurre y avisar a los organismos- se situó en un minuto y dieciséis segundos

Los organismos de cada sector que más avisos recibieron desde la sala del 1-1-2 en 2025 fueron la Policía Local de Salamanca (25.588), el Cuerpo Nacional de Policía de Valladolid (10.187) y en tercer lugar la Guardia Civil León (10.579).

La sala del 1-1-2 Castilla y León dispone de gestores acreditados para atender llamadas en inglés, francés, alemán y portugués. Durante el año 2025, se atendió un total de 2.511 llamadas en esos idiomas, repartidas entre francés (942), ingles (760), portugués (750) y alemán (59). Además, se atendieron otras 299 llamadas en otros idiomas, mediante traductor telefónico, como por ejemplo rumano, árabe, búlgaro, ruso, italiano, wolof, soninké, urdu o bambara.

La encuesta de satisfacción realizada entre personas que en 2025 contactaron con el 1-1-2 refleja que más del 98 por ciento de los encuestados mantienen un nivel alto de confianza en el servicio, que más del 99 por ciento están satisfechos con la rapidez con la que fueron atendidos; y finalmente, que el 99,69 por ciento de los encuestados consideró muy buena la atención recibida por parte del gestor de llamadas.

Convenio con la federación de personas sordas

En octubre de 2025, la Junta de Castilla y León y la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León suscribieron un acuerdo de colaboración que contempla, entre otros objetivos, la revisión de la información y los protocolos de respuesta a las emergencias con el fin de adaptarlos a las personas sordas en todo lo que deba ser conocido por ellas, o la interpretación a la Lengua de Signos Española del catálogo de recomendaciones y consejos de autoprotección que permiten evitar muchos de los incidentes más frecuentes.

Además, el convenio prevé que las personas sordas reciban formación básica en emergencias. También se prevé que el personal del servicio 1-1-2 y del Centro Coordinador de Emergencias reciba formación para disponer de pautas para abordar la atención de las personas sordas.

El convenio establece además que, cuando en la emergencia se ven implicadas personas sordas, la Federación se compromete a movilizar a profesionales de la Lengua de Signos Española que faciliten la comunicación de estas personas con los servicios de emergencia.