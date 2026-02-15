Jesús Gómez Peral y Martín Baños Calleja: «La exposición de los 120 años del Diario es un paseo por la historia»

Publicado por Abigail Calvo León Creado: Actualizado:

Jesús Gómez Peral y Martín Baños Calleja llevan las riendas de Ya Está! Ideas y Soluciones un estudio que ofrece desde diseño gráfico y creatividad y servicio de comunicación a fabricación de rótulos, organización de ferias o los vinilos que ofrecen una solución al vidrio de 3M. Rodeados de un equipo de cinco personas, la historia que comenzó hace ya quince años se ha consolidado con servicios a gran parte del noroeste. Entre sus últimos proyectos está la exposición que recorre los 120 años de la historia de Diario de León.

— ¿Es fácil operar desde León para llegar a tantos puntos de España?

— Nosotros trabajamos mucho para fuera, desde toda Castilla y León hasta Madrid. León es un centro neurálgico y logístico para llegar a Asturias o Cantabria. Por ejemplo, desde aquí llevamos el capítulo de láminas de control solar para 3M, que es una multinacional, para todo el noroeste. Empezamos con la idea de un estudio creativo y agencia de publicidad. Pero empezamos a tener ciertos clientes que requerían la solución gráfica. Aparte de lo que era el staff creativo o el ingenio que aportaba la empresa, necesitaba una solución efectiva, una solución material para ello. Y comenzamos a imprimir y a crear nosotros todo el apartado, desde el diseño hasta la ejecución. Pero siempre desde León.

— ¿Qué es lo que más os demandan los clientes o cuáles son vuestros puntos fuertes?

— En principio, todo lo que es la labor creativa es nuestro punto fuerte. A partir de ahí la ejecución, por ejemplo, la planificación de eventos, como pueden ser ferias, hasta su ejecución final: montar las carpas, los stands, las jaimas, la dinamización de esas ferias. Pero también lo que es la creación de una marca y llevarla a lo que son los elementos significativos: rótulo, tarjetas de visita, incluso la comunicación. Tenemos clientes como un grupo de moda o entidades bancarias, la Universidad, la Diputación...

— ¿Cuál es el mayor proyecto que habéis desarrollado?

— Hemos ganado el concurso de la Feria de Productos de León, que la llevamos desarrollando desde hace tres años, desde la organización de la feria, lo que son las farolas, los mupis y también lo que es la dinamización del propio encuentro. Todo lo que conlleva la feria.

— Y, en el caso de la exposición como la de los 120 años de Diario de León, ¿cómo la habéis organizado?

— Hicimos un tono creativo que fue partir de la idea de la velocidad máxima que se podía circular por las carreteras españolas, que es de 120. La idea fue «120 a toda prensa», por la agilidad que requieren los medios de comunicación. Y a partir de ahí le dimos una forma gráfica, buscamos las estructuras que mejor se podían adecuar al Museo de la Semana Santa y al mensaje, imprimimos, montamos, con las ideas que aportaron desde el periódico para recoger la historia de una capital, de una provincia importante como León.

— Es una historia que se recoge en imágenes...

— Sí, nosotros hicimos la propuesta gráfica y la impresión. Todo lo que supone dinamizar esa exposición, cuando nos referimos a dinamizar, pues que los elementos no sean muy estáticos, que tengan cierto movimiento, que tengan puntos de luz, que no estén todos en el mismo plano. Jugar con esa idea. Que resulte atractivo, por ejemplo, imágenes o noticias que tienen que estar más destacadas por lo que suponen. Porque igual en un momento dado la fotografía no era tan buena, pero la noticia sí lo es. Con lo cual tenemos que buscarnos una solución para que se vea muy bien.

— ¿Alguna noticia que os haya impactado de lo que has visto?

— Muchas, la verdad. Por ejemplo, las noticias alrededor de la guerra civil, aunque sea una historia muy manida, el alcalde Miguel Castaño... porque llevan a otra época, pero como que vives el momento leyendo las noticias. Una época que fue muy cruda y además muy cercana. Hay que ir con tiempo, dar más de una vuelta, ves cosas que son de épocas más tranquilas y otras más convulsas, está todo reflejado. En un paseo lo ves todo, nuestra historia: ves la historia de León... Hay portadas en el suelo que van marcando el camino, porque la gente joven quizá no lo recuerda, pero el periódico, después de leerlo, se usaba para muchas cosas. También hemos buscado ese simbolismo.

— ¿Cuál es el futuro de vuestro sector?

— Ahora que estamos en un momento de inflexión en muchísimos ámbitos. Yo creo que es un futuro que se movió ya en su día, que ahora mismo funciona de forma tranquila. Las empresas siguen necesitando rótulos, necesitando comunicación o tarjetas de visita. O sea, que el futuro fue convulso antes, hace 15 años o 17 años, cuando todo el mundo se volvió loco con internet. La gente no quería imprimir nada, todo el mundo quería tirar de artículos digitales y de repente nada era importante. Ahora empiezas a ver que hay gente que te vuelve a pedir postales de Navidad, los calendarios o los plannings de sobremesa.

— ¿Se vuelve a lo tradicional?

— Sí, hay una pequeña vuelta, hay una convivencia razonable entre el mundo analógico y el mundo digital. Antes parecía que el mundo analógico iba a desaparecer y ahora a todos nos gusta tener un rótulo chulo, nos gusta que se nos vea nuestra marca en algo más que una pantalla, porque se traduce en una realidad, en algo tangible. Una pantalla, pues fíjate, con la IA esto es una locura, te puedes inventar lo que sea, pero el tener un espacio físico donde venir, donde conocer a la gente que te está haciendo los trabajos, el ver la evolución de esos trabajos también es importante. Como la exposición de los 120 años de Diario de León, tienes una exposición que es tangible, que la tienes ahí, la puedes incluso tocar y también tienes una pantalla interactiva donde puedes actuar con el mundo digital. Es un buen ejemplo de la convivencia.

— Vuestro escaparate en Lucas de Tuy es todo un símbolo.

— Todos los meses lo cambiamos. Hacemos un planning anual y un calendario que va sobre una temática. Este año va sobre Gaudí, el año pasado fue sobre la música, y todos los meses cambiamos. Somos una empresa que nunca está quieta. Por ejemplo, las láminas de control solar o de seguridad para edificios. Son unas láminas que se pegan como un vinilo, pero muy técnicas de aplicar, y que te corrigen la temperatura de la casa. Tanto para que no tendré calor como para que no se te escape y son transparentes.

— ¿Una solución al vidrio?

— Llevamos ya años, somos la distribuidora de todo el noroeste de 3M. La instalación la llevamos nosotros, distribución e instalación. Hace dos años empezamos con el acondicionamiento acústico para locales, para solucionar los problemas de ruido, para que la gente esté más cómoda. Y todo ello llevado a nuestro terreno, dando colores o formas para adaptarnos a las necesidades de comunicación o de imagen de negocios o viviendas.