Herido el conductor de un patinete tras ser atropellado en la avenida de José Aguado en León

Un joven de 30 años ha resultado herido tras chocar con un turismo.

El suceso ha ocurrido a las 10:27 horas cuando un coche se ha chocado contra el patinete en la avenida de José Aguado, en la zona de la rotonda de Intramuros. Al lugar de los hechos, se ha desplazado la Policía Local de León, Policía Nacional y Emergencias sanitarias - Sacyl.