Los Bomberos de León intervienen este sábado en una veintena de incidentes provocados por el temporal

El temporal moviliza a los Bomberos de León en una veintena de intervenciones en León. La mayoría de los casos se trataron de revisiones de fachadas por desprendimientos. En la urbanización de las Mundinas, los profesionales tuvieron que intervenir por una chimenea de hierro en mal estado que se había desplazado por el viento.

BOMBEROS DE LEÓN Los Bomberos de León intervienen en una veintena de incidentes este sábado

DL Intervención en una vivienda en la urbanización Las Mundinas por una chimenea en mal estado

