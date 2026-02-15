Diario de León

Los Bomberos de León intervienen este sábado en una veintena de incidentes provocados por el temporal

En la urbanización de las Mundinas, los profesionales tuvieron que intervenir por una chimenea de hierro en mal estado

Intervención en una vivienda en la urbanización Las Mundinas por una chimenea en mal estado.

León

El temporal moviliza a los Bomberos de León en una veintena de intervenciones en León. La mayoría de los casos se trataron de revisiones de fachadas por desprendimientos. En la urbanización de las Mundinas, los profesionales tuvieron que intervenir por una chimenea de hierro en mal estado que se había desplazado por el viento.

Los Bomberos de León intervienen en una veintena de incidentes este sábado.

