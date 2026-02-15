Sariegos llenó el pabellón con buen humor y Donillas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Sariegos demostró que su Carnaval no tiene techo, con el Pabellón de Azadinos convertido en un hervidero de color, música y ganas de pasarlo bien. La propuesta de este año buscó integrar a todas las edades, desde los más pequeños en la categoría Individual Baby (hasta 6 años) a los grupos de más de tres integrantes, que fueron los reyes de la puesta en escena. La música de Corco se encargó de caldear el ambiente por la tarde y para reponer fuerzas, el Ayuntamiento organizó una merienda de sándwiches y una gran chocolatada acompañada de Donillas.